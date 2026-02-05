Kast plantea idea de que Meloni lidere una alianza con países latinoamericanos

"Sí, le dejamos planteado, y ella lo sugirió, que en algún momento podría celebrar una reunión para recibir a distintos presidentes de Sudamérica, de Centroamérica, para ir generando alianzas en temas que nos interesan", declaró Kast en un encuentro con prensa a la salida del Palacio Chigi.

Pero el líder de ultraderecha fue más allá y sostuvo que Meloni "nos sugirió que eventualmente —esto es algo que recién se inicia en la conversación— ella podría generar algún tipo de encuentro, donde distintos mandatarios de Sudamérica se encontraran y que tengan algunas líneas de trabajo en común (…) como la migración irregular que afecta a los distintos países de Sudamérica".

El presidente electo chileno deslizó así las primeras líneas de una posible alianza en el contexto de los avances de la derecha en el continente americano, con presidentes en Chile, Argentina, Ecuador, Paraguay y Bolivia, entre otros. E hizo ver que "hay muchos temas que podríamos conversar e ir generando un debate, como en el crimen organizado". "Si nosotros no nos coordinamos a nivel internacional, claramente el crimen organizado va a seguir influyendo negativamente en nuestras naciones", enfatizó.

"Si combatimos el crimen organizado en Chile, necesitamos que los otros países, tanto de nuestro continente como de otros, avancen en la misma línea, porque si no, el crimen organizado se retira de un país, se fortalece en otro", remarcó el mandatario electo.

De la reunión en el Palacio Chigi, en Roma, además de Meloni y Kast, tomaron parte el futuro canciller chileno Francisco Pérez Mackenna y la ministra de la Familia de Italia, Eugenia Roccella. En la cita se analizó, además, crecimiento económico y el apoyo a la natalidad, considerando que Chile tiene una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo y que en dos años los nacimientos serán menos que las defunciones.

En cuanto al tema de seguridad, el líder chileno destacó el ejemplo de Italia con un sistema penitenciario que combate a la mafia a través del aislamiento total de los líderes de la mafia, y también el caso de El Salvador, que aparta a los líderes de las organizaciones criminales para que no puedan tener ningún contacto tanto con sus organizaciones como con sus familias.

"Nosotros necesitamos recuperar el control de las cárceles, evitar las amenazas de las mafias y del crimen organizado a nuestros gendarmes, y también ir cortando y vigilando cuáles son las rutas del dinero", expresó, confirmando además que la inmigración irregular va a pasar a ser un delito en Chile.

Consultado si su gobierno va a ser "más Meloni o más Orbán", Kast replicó que "Chile tiene sus características, sus condiciones y podemos tomar ejemplos que han sido exitosos en distintos países, como el combate a la inflación en Argentina, como el combate a las mafias aquí en Italia, como el combate a la inmigración irregular en Hungría o en República Dominicana, el combate a las maras en El Salvador. No necesariamente vamos a copiar los modelos exactamente, pero sí podemos seguir integrando políticas públicas de cada nación", precisó.

Con la visita de hoy a Roma, concluyó una gira de una semana por Europa, en la que participó en una cumbre conservadora en Bruselas y se reunió con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, para regresar a Chile con la tarea de hacer nuevos nombramientos de su futuro gobierno que asume el próximo 11 de marzo.

Está aún pendiente un eventual viaje a Estados Unidos, antes del cambio de mando en Chile. (ANSA).