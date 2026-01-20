Kast presenta hoy su gabinete y ya surgen críticas

El acto será en las oficinas en un barrio acomodado de la capital en que se instaló desde su victoria en diciembre pasado, y con cambios de última hora para darle un tono de sobriedad en medio de la catástrofe por los incendios forestales en la zona sur del país con un saldo de 20 muertos hasta la fecha.

Ya varios nombres de posibles ministros han trascendido en los medios de prensa, entre ellos los más relevantes del comité político, que tienen oficinas en la sede del gobierno. La mayoría aparecen como independientes, sin militancia en partidos.

Por ello, las críticas políticas no se han hecho esperar, incluso desde los aliados de la derecha del presidente electo.

El exministro y exlíder de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Longueira, sostuvo que "hay varios ministros que van a ser yogures con fecha de vencimiento muy pronto, ojalá esté equivocado".

Y aunque dijo no querer opinar "sí me preocupa el nivel de improvisación", sentenció.

Longueira sostuvo hoy al diario La Tercera que le "preocupa esta falta de estructuración de una coalición que le dé sustento y apoye al gobierno".

La principal preocupación en la derecha que se trata de un gabinete eminentemente técnico, recordando que fue uno de los errores de Sebastián Piñera en su primer mandato presidencial (2010-2014).

Asimismo, desde la futura oposición, el vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, sostuvo que "hay que observar cómo ellos se manejan en ciertas áreas, porque, insisto, otra cosa es con guitarra, y creo que ellos van a ser esclavos de sus propias palabras, porque se han comprometido cosas que en la función del Estado y la política pública es muy difícil de cumplir". (ANSA).