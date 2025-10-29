Kast promete un “escudo fronterizo” contra indocumentados en Chile

LA NACION

Con un "escudo fronterizo" que incluye vallas, zanjas y cámaras, el candidato ultraderechista José Antonio Kast, uno de los favoritos para la elección presidencial en Chile, prometió blindar los puntos críticos con Perú y Bolivia.

Con un "escudo fronterizo" que incluye vallas, zanjas y cámaras, el candidato ultraderechista José Antonio Kast, uno de los favoritos para la elección presidencial en Chile, prometió blindar los puntos críticos con Perú y Bolivia para evitar el ingreso de migrantes irregulares.

La propuesta de Kast, de 59 años y quien disputa la intención de voto con la comunista Jeannette Jara, también prevé la expulsión de los migrantes indocumentados junto a sus familias.

Los chilenos acudirán a las urnas el 16 de noviembre con la inseguridad en el centro de sus preocupaciones.

La mayoría vincula la criminalidad con la migración irregular, que actualmente asciende a 337.000 personas —principalmente de origen venezolano—, según cifras oficiales.

"Vamos a cerrar las fronteras en todos aquellos lugares donde haya pasos irregulares. Vamos a cerrar de manera física (...) con obstáculos físicos, sea zanjas, camellones (canales), rejas. Lo vamos a cerrar de manera tecnológica", dijo Kast en una presentación a la prensa.

La gran mayoría de indocumentados ingresan desde Perú o Bolivia por pasos clandestinos a lo largo de los 1029 km de frontera.

Según Kast, son 299 km de "frontera vulnerable", 210 de límite con Bolivia y 89, con Perú.

En esos puntos se activará el llamado "escudo fronterizo", donde la vigilancia de militares, policías y autoridades civiles se verá reforzada con cercas metálicas.

Además, se activarán 24 cámaras fijas y 19 cámaras móviles. En zonas de difícil acceso se instalarán 39 sensores, cercos electrónicos y radares.

El plan busca solucionar "un problema que afecta a nuestra soberanía nacional, atemoriza a nuestra gente y le genera falta de bienestar. Todos sabemos lo que sucede con la inmigración ilegal", destacó el general retirado Cristián Vial, a cargo de ese programa.

Según las encuestas, ninguno de los candidatos alcanzaría los votos suficientes para evitar el balotaje previsto para el 14 de diciembre.

