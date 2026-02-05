Kast, "se necesitan inversiones en tierras raras; dispuestos a acuerdos con Italia"

Queremos aumentar nuestra producción de materias primas críticas porque somos una potencia mundial, pero queremos mejorarla y expandirla porque las condiciones lo permiten", afirmó hoy el presidente electo chileno, José Antonio Kast, al salir del Palacio Chigi, en Roma, donde se reunió con la primera ministra Giorgia Meloni.

También expresó su esperanza de la cooperación de Italia para la inversión en este sector crucial.

"También tenemos inquietudes respecto al litio. Y también queremos avanzar en el ámbito de las tierras raras y los minerales raros. Pero esto debe suceder con nuestra gente, no en su contra. Debemos dejar claro que esto puede ser una ventaja para diversas zonas de nuestro país y demostrar que, cuando cerramos esta posibilidad, las inversiones desaparecen. En Chile, se ha negado la inversión en algunas áreas, y estas inversiones se han dirigido a Brasil", describió luego.

"Debemos identificar los temores que puedan generar en la gente y dejar claro que lo que más necesitamos hoy en Chile es inversión. Por lo tanto, si Italia puede ayudarnos a identificar las preocupaciones de la comunidad, estaremos encantados de establecer contactos en este sentido", amplió Kast.

Aplausos y numerosas selfis en torno a Kast, inmediatamente después de su reunión con la primera ministra italiana. Al salir del Palazzo Chigi, Kast se detuvo en la Piazza Colonna, donde lo esperaba un grupo de conciudadanos.

El presidente electo respondió a las felicitaciones por su elección asegurándoles que ahora trabajará en la "recuperación" del país. Luego se tomó una serie de selfis, acompañado por su esposa, Maria Pia Adriasola, quien también lo acompañaba en la sede del gobierno italiano. Estrechó manos y conversó con numerosos simpatizantes.

Estrechó manos y conversó con numerosos simpatizantes.

También estrechó manos y conversó con numerosos simpatizantes.

