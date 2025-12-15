Kast se reúne con vecinos y visitará a Boric en primeras actividades como presidente electo de Chile

El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, desayunó con partidarios y debe reunirse con el mandatario Gabriel Boric, en sus primeras actividades este lunes tras ganar el balotaje presidencial el domingo.

Kast, un abogado ultraconservador de 59 años, escogió a un grupo de vecinos del barrio rural de Buin, en las afueras de Santiago, donde consiguió su primer triunfo electoral en 1996 como concejal, para realizar su primera actividad tras su triunfo electoral frente a la izquierdista Jeannette Jara.

Kast fue diputado por tres períodos por ese lugar, vecino a Paine, la localidad rural en la que vive en la zona sur de Santiago, donde sus padres, migrantes alemanes, montaron un próspero negocio de embutidos.

Después tenía previsto reunirse con el presidente Gabriel Boric en el palacio presidencial de La Moneda, en el centro de Santiago, en una reunión protocolar que marcará el inicio de la transición política.

"Espero que sea una reunión republicana", dijo escuetamente Kast a periodistas, tras el encuentro con una treintena de vecinos de Buin.

Kast se impuso con un 58% de los votos frente a Jara, una comunista moderada, que representaba a una coalición de izquierdas y consiguió el 42%.

Asumirá el poder el 11 de marzo por un período de cuatro años.

Kast es un devoto católico y padre de nueve hijos que promete deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.

Defiende a la dictadura de Pinochet (1973-1990) que dejó 3.200 muertos y desaparecidos y decenas de miles de torturados y presos políticos.