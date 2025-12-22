Kast y Bachelet se reúnen; ultraderechista no dice si apoyará a exmandataria para alto cargo en ONU

SANTIAGO (AP) — El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, se reunió el lunes con la expresidenta Michelle Bachelet en medio de la incertidumbre sobre si apoyará la candidatura de la izquierdista al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas.

Durante la reunión, que duró casi 90 minutos en las oficinas de Horizonte Ciudadano —fundación de Bachelet—, se habló sobre seguridad, infancia, defensa y salud primaria, según dijo Kast a la prensa a la salida del encuentro. Sin embargo, el presidente electo se abstuvo de manifestar su postura respecto de la candidatura de la exmandataria a la ONU y aclaró que no va a dar una hasta el 11 de marzo, el día que asume la presidencia.

“Yo soy hoy día presidente electo. No correspondería que yo emita un pronunciamiento, un juicio, sobre algo que solo me corresponde el día en que yo asuma en propiedad el cargo”, dijo Kast.

El presidente Gabriel Boric anunció la candidatura de Bachelet, de 74 años, en septiembre durante la Asamblea General de la ONU, describiendo a la expresidenta que gobernó Chile en dos ocasiones como “una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global”.

Bachelet, quien fue presidenta entre el 2006 y el 2010 y entre el 2014 y 2018, ejerció como directora ejecutiva de ONU Mujeres y como secretaria general adjunta de la ONU entre 2010 y 2013. De 2018 a 2022, fue una alta comisionada del organismo para los derechos humanos.

Durante la campaña presidencial, la expresidenta de izquierda respaldó a la comunista Jeannette Jara, candidata del oficialismo. Desde el triunfo de Kast en el balotaje del 14 de diciembre, persiste la pregunta sobre si el conservador apoyará o no la candidatura de Bachelet.

Durante su visita a Argentina a mediados de diciembre, Kast evitó adoptar una postura definitiva al respecto.

“Me voy a juntar con ella y después eso tendrá que ser objeto de análisis. La resolución no tiene que ser inmediata”, aclaró Kast, del Partido Republicano.

El presidente del partido de derecha Unión Demócrata Independiente, Guillermo Ramírez, dijo el domingo que, si él fuese presidente, no apoyaría la candidatura de Bachelet, pero respetaría la decisión de Kast. Esa fuerza política apoyó al ultraderechista en el balotaje.

Durante la reunión entre Kast y Bachelet, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, llamó a considerar la candidatura de la expresidenta desde el interés del país en la esfera internacional y no con base en las políticas internas.

“No debemos olvidar que la mayor responsabilidad que existe en el sistema multilateral a nivel internacional es la Secretaría General de las Naciones Unidas”, dijo Elizalde. “La posibilidad de que una compatriota pueda desempeñar esa responsabilidad a alto nivel, no se da todos los días”.