Kast y Paz, por una "nueva era" en las relaciones Chile-Bolivia

En un encuentro en Ciudad de Panamá, en el contexto del Foro Económico de América y el Caribe, organizado por la CAF, ambos mandatarios valoraron la oportunidad de construir futuro, por parte de Kast, y con un diálogo franco, según destacó Paz.

El líder de ultraderecha sostuvo que "esto abre una nueva manera de encontrarnos en torno a la calidad de vida de nuestros compatriotas, y estamos dispuestos a hacer todo lo necesario por mejorar nuestra infraestructura para permitirnos un mayor intercambio y mejorar todo lo que diga relación con nuestras relaciones diplomáticas, comerciales, culturales y sociales con Bolivia".

En el mismo sentido, el mandatario boliviano señaló que "la prioridad es crecer, dar salud y educación; la prioridad es darle un mejor futuro a nuestros habitantes y eso nos conlleva a entender que nuestros retos no es resolver problemas del pasado, sino resolver los problemas del presente y del futuro".

Paz hizo ver la necesidad de "llevar adelante un esfuerzo conjunto para que tanto Bolivia y Chile, tengan una mejor perspectiva junto al contexto sudamericano, una visión de desarrollo y de beneficio para nuestras naciones", relevó.

Por su parte, y sin mencionar los litigios por las aspiraciones marítimas bolivianas, Kast destacó que "tenemos una relación de años, donde hay una frontera común, donde chilenos han visitado permanentemente Bolivia y los bolivianos han venido a Chile a aportar con su trabajo, con su esfuerzo al desarrollo de nuestra patria".

"El comercio que existe entre Bolivia y Chile es muy, muy fuerte y eso queremos potenciarlo. Eso es construir futuro, eso es mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas y también, estoy seguro, de los compatriotas del presidente Paz", refrendó el presidente electo.

Paz replicó que "entendemos nuestros factores históricos que hay en la relación chileno-boliviana, pero también entendemos que nuestros pueblos tienen que progresar y la realidad que se genera sobre una mejor vida para nuestros hombres y mujeres de Bolivia y de Chile".

"Y para eso se generan estos espacios (…) donde estamos haciendo un esfuerzo conjunto boliviano-chileno, de una nueva sociedad que permita establecer en nuestro pequeño pedazo de continente una visión de desarrollo para nuestras naciones", sentenció el presidente boliviano. (ANSA).