Katayama dice que todas las opciones sobre el yen están abiertas, incluida la acción conjunta con EEUU

Por Makiko Yamazaki

TOKIO, 16 de enero (Reuters) - La ministra japonesa de Finanzas, Satsuki Katayama, dijo el viernes que Tokio no descartaría ninguna opción para contrarrestar la excesiva volatilidad de las divisas, incluida una intervención coordinada con Estados Unidos, mientras el yen se mantenía en torno a un mínimo de 18 meses frente al US$.

El yen se debilitó hasta 159,45 por US$ esta semana, su nivel más bajo desde la última intervención de Japón en julio de 2024, lo que aumentó las especulaciones de que Tokio podría intervenir pronto.

"Como he afirmado en repetidas ocasiones, tomaríamos medidas decisivas sin excluir ninguna opción", dijo Katayama en una rueda de prensa habitual.

También dijo que compartía la opinión con el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, de que los recientes movimientos de la divisa han sido excesivos, cuando se reunieron en Washington el lunes. Preguntada sobre si una intervención conjunta con Estados Unidos sería una opción realista, Katayama dijo que una declaración conjunta de Japón y Estados Unidos del pasado septiembre "fue extremadamente significativa e incluyó un lenguaje sobre la intervención".

"No especifica si dicha intervención sería coordinada o no, por lo que consideramos que no se excluye ninguna opción", dijo.

La debilidad del yen se ha visto exacerbada por las expectativas de que una victoria electoral de la primera ministra, Sanae Takaichi, le permitiría asegurarse un sólido mandato para su política fiscal expansiva.

La debilidad del yen ha sido un quebradero de cabeza para los responsables de política económica, en un momento en que infla los costes de importación y eleva el coste de la vida de los hogares. También podría afectar a los índices de popularidad de Takaichi.

Los comentarios de Katayama siguieron a una declaración del Departamento del Tesoro de EEUU, según la cual Bessent hizo hincapié en la necesidad de una formulación y comunicación sólidas de la política monetaria en su reunión con ella y señaló "la indeseabilidad inherente de un exceso de volatilidad del tipo de cambio".

Katayama dijo en la rueda de prensa que la declaración probablemente reflejaba la opinión personal de Bessent desde hace tiempo, ya que durante algunos años ha sostenido que la política monetaria de Japón había estado por detrás de la curva, remontándose a mucho antes de que el Gobierno de Takaichi asumiera el cargo.

"Pero esto es solo una suposición mía, así que insisto en este punto", añadió. (Información de Makiko Yamazaki; edición de Muralikumar Anantharaman y Jamie Freed; editado en español por Patrycja Dobrowolska)