Kate moss declara en apoyo de johnny depp en un caso de difamación

Por Lisa Richwine

25 mayo (Reuters) - La modelo brit谩nica Kate Moss ofreci贸 el mi茅rcoles su testimonio en el marco de la batalla por difamaci贸n entre los actores Johnny Depp y Amber Heard, mientras los abogados de la estrella de "Piratas del Caribe" intentaban convencer al jurado de que Heard era la maltratadora en su relaci贸n.

Depp, de 58 a帽os, ha demandado a Heard en Virginia por 50 millones de d贸lares, alegando que ella le difam贸 cuando dijo que era v铆ctima de violencia dom茅stica. Heard, de 36 a帽os, ha contrademandado por 100 millones de d贸lares, argumentando que Depp la difam贸 cuando su abogado dijo que sus afirmaciones eran un "enga帽o".

Los abogados de Depp llamaron el mi茅rcoles a Moss como testigo de refutaci贸n despu茅s de que Heard declar贸 sobre una vez que temi贸 que Depp empujara a su hermana por una escalera. Heard dijo que recordaba "rumores" de que Depp empuj贸 a Moss por una escalera y que ella abofete贸 a Depp para evitar que da帽ara a su hermana.

Moss, quien sali贸 con Depp de 1994 a 1998, declar贸 que se resbal贸 en una escalera y se lesion贸 la espalda durante unas vacaciones que la pareja tom贸 en Jamaica. Depp se apresur贸 a ayudarla, la llev贸 a su habitaci贸n y llam贸 a los servicios m茅dicos, dijo.

"Nunca me empuj贸, ni me dio patadas, ni me tir贸 por las escaleras", dijo Moss, que compareci贸 por video desde Inglaterra.

Los alegatos finales del caso, que se celebra en Virginia, est谩n previstos para el viernes.

En un testimonio anterior, Depp dijo a los miembros del jurado que nunca golpe贸 a Heard y argument贸 que fue ella la que se volvi贸 violenta.

En el centro del caso legal est谩 un art铆culo de opini贸n de Heard de diciembre de 2018 que apareci贸 en el Washington Post. El art铆culo nunca mencion贸 a Depp por su nombre, pero su abogado dijo a los jurados que estaba claro que Heard se refer铆a a 茅l cuando dijo que era "una figura p煤blica que representa el abuso dom茅stico".

Depp, quien alguna vez fue una de las mayores estrellas de Hollywood, dijo que las acusaciones de Heard le costaron "todo". Una nueva pel铆cula de "Piratas del Caribe" qued贸 en suspenso, y Depp fue reemplazado en la franquicia cinematogr谩fica "Animales fant谩sticos", un derivado de la saga de "Harry Potter".

Depp perdi贸 hace menos de dos a帽os un caso de difamaci贸n contra el tabloide brit谩nico The Sun, que lo tach贸 de "maltratador de mujeres". Un juez del Tribunal Superior de Londres dictamin贸 que hab铆a agredido repetidamente a Heard. (Reporte de Lisa Richwine; Editado en espa帽ol por Vicente Valdivia)