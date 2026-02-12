Kathie Holmes, Busy Phillips y Chad Michael Murray reaccionan a la muerte de James Van Der Beek

La muerte del actor James Van Der Beek a los 48 años ha sido lamentada por famosos, a continuación, algunas de sus reacciones.

Busy Philipps, actriz y coprotagonista de “Dawson's Creek”

“James Van Der Beek era uno entre mil millones y lo extrañaremos para siempre, y no sé qué más decir. Estoy tan, tan triste. Era mi amigo y lo quería, y estoy tan agradecida por nuestra amistad durante todos estos años” - vía Instagram.

Kathie Holmes, actriz y coprotagonista de “Dawson's Creek”

"Compartir espacio con tu imaginación es sagrado: respirar el mismo aire en la tierra de la fantasía y confiar en que los corazones del otro están seguros al expresarse... Lamento esta pérdida con el corazón lleno de la realidad de su ausencia y una profunda gratitud por su huella" - vía Instagram.

Chad Michael Murray, actor

“Envío amor y luz a tu hermosa familia. James era un gigante. Sentimos muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que están pasando. Sus palabras, su arte y su humanidad nos inspiraron a todos; nos inspiró a ser mejores en todos los sentidos. Que Dios los bendiga” - vía Instagram.

Julianne Hough, actriz y bailarina

“James, creaste un legado de amor y luz, envolviendo a tu hermosa familia en amor y protección” - vía Instagram.

Sarah Michelle Gellar, actriz

“Estoy muy triste por tu hermosa familia. Aunque el legado de James siempre vivirá, esta es una pérdida enorme no solo para tu familia, sino para el mundo. Cáncer” - vía Instagram.

Paul Walter Hauser, actor

“Te quiero, James. Sé que estás en el Cielo, recibiendo mimos con amor. Oraremos por los Van Der Beek diariamente y reuniremos algo de dinero para apoyar a tu hermosa familia. Gracias por tu obra y por ser uno de los buenos” - vía Instagram.

Julie Plec, productora, guionista y directora

“Un joven vibrante. Un padre, esposo y amigo. Un ícono generacional. Descansa en paz, JVDB. Duerme ahora, Dawson” - vía Instagram.

Lee Jeffries, fotógrafo

“James siempre aportó corazón, vulnerabilidad y autenticidad a la pantalla... y después, en su valiente batalla, mostró esa misma fortaleza serena en la vida real. Para muchos de nosotros, fue parte de nuestra juventud... un rostro y una voz ligados a momentos que nunca olvidaremos, entretejidos en la banda sonora de crecer. Más allá de la imagen pública, era evidente que su papel más querido era el de esposo y padre, y es imposible no pensar en Kimberly y en los niños, cuya pérdida es mucho más profunda de lo que cualquiera de nosotros puede medir” - vía Instagram

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.