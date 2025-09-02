Kathryn Bigelow presenta el thriller nuclear "A House of Dynamite" en Venecia

Associated Press (AP) — Kathryn Bigelow estaba interesada en el arsenal nuclear de Estados Unidos: ¿Quién lo custodiaba? ¿Qué sucedería si un ataque con misiles fuera inminente? ¿Y quién tomaría las decisiones sobre qué hacer?

Su nueva película "A House of Dynamite" lleva al público a esas salas protegidas mientras funcionarios del gobierno de Estados Unidos y líderes militares intentan gestionar un ataque con misiles de un agresor desconocido que está a 20 minutos de impacto. Tiene su estreno mundial el martes por la noche en el Festival de Cine de Venecia.

"Este es un problema global", afirmó Bigelow antes del estreno. "Realmente estamos viviendo en una casa de dinamita. Mi interés era realmente sacar esa información a la luz".

Bigelow trabajó junto al guionista y expresidente de NBC News, Noah Oppenheim, para crear un retrato auténtico de lo que podría suceder en esos 20 minutos.

"Una de las muchas cosas que hace a Kathryn una cineasta extraordinaria es su compromiso con la autenticidad", comentó Oppenheim. "Desde el principio, su mandato fue: 'averigüemos cómo funcionaría realmente esto, llevemos a la gente a estas salas donde se tomarían estas decisiones y mostremos cómo se desarrollaría realmente'".

Ayudó que Oppenheim hubiera cubierto el tema durante décadas como periodista, y que tuviera su propio arsenal de contactos que pudieran ayudar a narrar la historia, incluidos exfuncionarios del Pentágono, la Casa Blanca y la CIA.

La película cuenta con un gran elenco, con Idris Elba como el presidente de Estados Unidos, Jared Harris como el secretario de Defensa, Tracy Letts como un general y Gabriel Basso como el asesor adjunto de seguridad nacional.

Estos no son solo oficiales en salas de situación. El público también vislumbra sus vidas fuera del trabajo. Una persona llega tarde, otra está preocupada por un niño enfermo, y todos están lidiando con el estrés extremo de la situación que se desarrolla rápidamente.

"La película podría interpretarse sencillamente como un proceso, y simplemente veríamos a las personas haciendo su trabajo y nada más que su trabajo. Pero la verdad es que son seres humanos desempeñando estas funciones, por lo que la humanidad se filtra", expresó Letts. "Realmente creo que esa es parte de la belleza y la fuerza de la película, recordando que, en última instancia, son seres humanos los que toman estas decisiones".

Sin embargo, la historia no pretende ser un retrato preciso de ningún momento geopolítico específico o administración.

"El punto es que, sin importar lo que esté sucediendo en el mundo, y el mundo siempre es inestable de alguna manera, hemos construido este armamento que podría acabar con toda la vida", manifestó Oppenheim. "En países como el nuestro, un individuo, el presidente, tiene la autoridad exclusiva para autorizar su uso.

“Queríamos contar una historia sobre ese sistema, que no es realmente un reflejo de ninguna situación política partidista, es solo la realidad de la era nuclear”.

“A House of Dynamite” es la primera película de Bigelow desde el lanzamiento de “Detroit” en 2017. Sus películas más aclamadas han tenido temas políticos, desde “The Hurt Locker” (“Zona de miedo”), por la cual se convirtió en la primera mujer en ganar el Oscar a mejor directora, hasta “Zero Dark Thirty” (“La noche más oscura”). En algunos aspectos, “A House of Dynamite” es una especie de contraparte natural de esos filmes.

Su esperanza es que la película inspire una conversación sobre las armas nucleares y la no proliferación —“si queremos sobrevivir, lo cual solo puedo asumir que sí”, dijo Bigelow.

La película se estrenará en cines el 10 de octubre antes de estar disponible en streaming el 24 de octubre.

“A House of Dynamite” es una de las tres películas de Netflix en competencia, junto con el clásico gótico “Frankenstein” de Guillermo del Toro y el drama de Hollywood “Jay Kelly” de Noah Baumbach. El servicio de streaming aún no tiene un Oscar de mejor película en su haber, y Venecia ha demostrado ser una sólida plataforma de lanzamiento para aspirantes a premios.

Los filmes galardonados de Venecia serán decididos por el jurado liderado por Alexander Payne y se entregarán al cierre del festival el 6 de septiembre.

Para más cobertura del Festival de Cine de Venecia 2025, visite https://apnews.com/hub/venice-film-festival