Katy perry se ve en apuros por grabar un video en playa de ibiza

MADRID, 14 ago (Reuters) - La estrella del pop estadounidense Katy Perry podría verse en apuros por grabar su nuevo video musical "Lifetimes" en una playa española, después de que las autoridades abrieron una investigación sobre el rodaje supuestamente no autorizado en Ibiza.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Natural de las Islas Baleares dijo el martes que la productora encargada de grabar el video en Ibiza, famosa por sus playas y su estridente vida nocturna, no había solicitado autorización.

"Por ello se han iniciado actuaciones previas de investigación", señaló en un comunicado.

Aunque parte del video se rodó en el Parque Natural de Ses Salines, cuyas colinas, playas y salinas son un refugio para aves y otros animales silvestres, el departamento dijo que no se sospechaba de ningún delito contra el medio ambiente, sino más bien de una infracción administrativa.

Ses Salines es una reserva natural declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que se extiende entre las islas de Ibiza y Formentera.

El video, publicado la semana pasada, muestra a Perry, de 39 años, viajando primero en avión y luego en barco a Ibiza con una camiseta rosa en la que se lee "Eurotrash", y luego de fiesta en una playa y en clubes nocturnos en una variedad de bikinis y trajes.

La productora "We Own the City" no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Reporte de Andrei Khalip; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

