Katz celebra que "Gaza está en llamas" en una noche con al menos doce muertos por bombardeos israelíes

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha celebrado en la madrugada de este martes que "Gaza está en llamas" ante los ataques del Ejército israelí, en los que ha destacado la lucha de sus soldados, en una noche en la que dos bombardeos contra la principal ciudad del enclave han matado al menos a doce personas.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están atacando con mano dura la infraestructura terrorista, y los soldados de las FDI están luchando valientemente para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás", ha destacado Katz a través de su canal de Telegram.

"No cejaremos en nuestro empeño y no daremos marcha atrás hasta que la misión se haya cumplido", ha agregado.

Esta noche, dos bombardeos han matado al menos a cuatro personas en el sur de la ciudad de Gaza y al menos a otras ocho en el norte de la misma, hiriendo a más de 40, según ha informado el diario 'Filastín', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás).

Estos hechos se han producido después de que el portal de noticias Axios haya informado, citando a un alto funcionario de las FDI, de que Israel ha lanzado este lunes su ofensiva por tierra para ocupar la principal ciudad del enclave palestino, destacando la llegada de tropas a la urbe este mismo lunes a la espera de que se desplacen más en los próximos días.