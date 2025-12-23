Katz dice que no habrá una retirada total de Israel de Gaza y aboga por levantar asentamientos

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha asegurado este martes que Israel no se retirará totalmente de la Franja de Gaza y ha apuntado a la existencia de planes para restablecer la presencia de asentamientos en el enclave palestino, en contra de las exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su plan para el futuro de este territorio.

"Con la ayuda de Dios, cuando llegue el momento estableceremos grupos de pioneros en el norte de Gaza, en el lugar donde estaban los asentamientos evacuados --en el Plan de Desconexión de 2005--", ha señalado durante un acto para conmemorar el establecimiento de otras 1.200 viviendas en el asentamiento de Beit El, en Cisjordania.

"Lo haremos de la forma correcta, en el momento adecuado", ha señalado Katz. "Estamos en un periodo de soberanía práctica. Hay oportunidades que no existían desde hace mucho", ha argüido, antes de reiterar que las autoridades israelíes no abandonarán totalmente la Franja de Gaza, a pesar de las cláusulas de la propuesta de Estados Unidos.

"Estamos en las profundidades de Gaza y nunca abandonaremos Gaza. No pasará. Estamos allí para defendernos y evitar que lo que pasó pase de nuevo", ha explicado, según ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel', en referencia a los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados.

Las palabras de Katz han llegado apenas unos días después de que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, describiera como "esencial" empezar a aplicar la segunda fase de la propuesta de Estados Unidos para la Franja y resaltara que la primera, puesta en marcha en octubre tras un acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), debe ser "totalmente aplicada".

El pacto alcanzado en octubre llevó aparejado un alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre --si bien marcado por los bombardeos casi diarios por parte de Israel, que alega que actúa contra "terroristas"--, y la entrega de rehenes vivos y muertos por parte de Hamás, a excepción de uno, cuyo cuerpo sigue sin ser hallado en el enclave.

La segunda fase, que aún no ha sido puesta en marcha, contempla la creación de una autoridad temporal que estará encabezada por Trump y tendrá como tarea supervisar la situación y de una fuerza de seguridad internacional en la que se espera que participen varios países, sin que por ahora haya detalles concretos sobre su composición y otros puntos como el proceso de retirada militar de Israel.