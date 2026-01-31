Kazajistán afirma que se ha reanudado la producción de petróleo en el yacimiento de Tengiz
Por Ksenia Orlova y Felix Light
ALMATY/MOSCÚ, 31 ene (Reuters) - La producción de petróleo en el enorme yacimiento de Tengiz, en Kazajistán, se ha restablecido con cinco de sus pozos en funcionamiento hasta el momento, informó el sábado el Ministerio de Energía
«Los volúmenes de producción se incrementarán por etapas, a medida que se estabilicen los parámetros del sistema y se garantice la plena seguridad del proceso», afirmó el ministerio
Los datos de producción del yacimiento, el mayor de Kazajistán, no han estado disponibles desde la interrupción
Kazajistán anunció el miércoles que estaba reiniciando el yacimiento de Tengiz por etapas, con el objetivo de alcanzar la plena producción en una semana, después de que tres incendios eléctricos a principios de este mes le costaran US$7,2 millones de barriles de petróleo
Fuentes consultadas por Reuters esta semana indicaron que es probable que Tengiz haya recuperado menos de la mitad de su producción normal para el 7 de febrero
El sector petrolero de Kazajistán, que representa alrededor del 2% del suministro mundial, se ha visto afectado por una serie de contratiempos en los últimos meses
La interrupción en Tengiz se ha visto agravada por las consecuencias de los ataques con drones contra el Consorcio del Oleoducto del Caspio, que transporta la mayor parte de las exportaciones de petróleo de Kazajistán fuera del país a través de Rusia
Tengiz es explotado por Tengizchevroil, una empresa conjunta entre Chevron, Exxon Mobil, KazMunayGas y Lukoil. (Reporte de Ksenia Orlova; editado en español por Javier Leira)