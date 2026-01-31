Kazajistán afirma que se ha reanudado la producción de petróleo en el yacimiento de Tengiz

Por Ksenia Orlova y Felix Light

ALMATY/MOSCÚ, 31 ene (Reuters) - La producción de petróleo ⁠en el enorme ⁠yacimiento de Tengiz, en Kazajistán, se ha restablecido con cinco de sus pozos en ⁠funcionamiento hasta el momento, ​informó el sábado el Ministerio de Energía

«Los volúmenes ​de producción se incrementarán por etapas, a medida que ‌se estabilicen los parámetros del ‌sistema y se garantice ​la plena seguridad del proceso», afirmó el ministerio

Los datos de producción del yacimiento, el mayor de Kazajistán, no han estado disponibles desde la interrupción

Kazajistán anunció el miércoles que estaba reiniciando el yacimiento de Tengiz por etapas, con el objetivo ⁠de alcanzar la plena producción en una semana, después de que ​tres incendios eléctricos a principios de este mes le costaran US$7,2 millones de barriles de petróleo

Fuentes consultadas por Reuters esta semana indicaron que es probable que Tengiz haya recuperado menos de la mitad de su producción normal para ⁠el 7 de febrero

El sector petrolero de Kazajistán, que ​representa alrededor del 2% del suministro mundial, se ha visto afectado por una serie de contratiempos en los últimos meses

La interrupción ‍en Tengiz se ha visto agravada por las consecuencias de los ataques con drones contra el Consorcio del Oleoducto del Caspio, que transporta la mayor parte de las exportaciones de petróleo ​de Kazajistán fuera del país a través de Rusia

Tengiz es explotado por Tengizchevroil, una empresa conjunta entre Chevron, Exxon Mobil, KazMunayGas y Lukoil. (Reporte de ‍Ksenia Orlova; editado en español por Javier Leira)