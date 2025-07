Kazajistán: Azerbaiyán prepara una demanda internacional contra Rusia por el siniestro del avión de AZAL

MADRID, 19 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha anunciado este sábado que su país está preparando una demanda internacional contra Rusia por el siniestro del avión de Azerbaijan Airlines (AZAL) que se estrelló en Aktau, en Kazajistán, y en el que murieron 38 personas el pasado 25 de diciembre. "Hemos informado a Rusia de que estamos preparando un dosier para presentarlo ante el sistema judicial internacional. Sabemos que llevará tiempo. El Boeing de Malasia llevó más de diez años, pero vamos a esperar esos diez años a que se haga justicia", ha explicado Aliyev durante su intervención en el Tercer Foro de Medios de Comunicación de la ciudad de Shusha, según recoge el portal de noticias azerí Report. El mandatario azerí se ha lamentado de que Moscú no haya respondido, "aunque han pasado ya siete meses" y ha advertido de que este incidente afecta a las relaciones bilaterales. "Para nosotros está todo claro: sabemos lo que pasó y podemos demostrarlo. Y sabemos que las autoridades rusas saben lo que pasó", ha afirmado. "La cuestión es por qué no hacen lo que haría cualquier vecino. Nuestras peticiones o demandas son absolutamente naturales. Admitir que este accidente fue culpa suya, castigar a quienes derribaron nuestro avión y pagar una compensación a las familias de las víctimas, a los heridos y a AZAL por la pérdida del avión", ha añadido. Aliyev ha explicado que un equipo azerí se desplazó de inmediato a Aktau y examinó el aparato, que los pilotos habían logrado aterrizar. "El fuselaje estaba lleno de agujeros y había dos personas que resultaron heridas por la metralla, así que la idea de que fue un dron ucraniano es absolutamente ridícula", ha argumentado. Además ha argumentado que Rusia cerró su espacio aéreo siete minutos antes del incidente. "Nuestro fiscal general envía regularmente cartas al Comité de Investigación ruso, pero no responden a ninguna, así que vamos a esperar a que termine la investigación, pero creo que es contraproducente comportarse así", ha indicado. El avión Embraer 190 de Azebaijan Airlines (AZAL) que realizaba un trayecto entre Bakú y Grozni se estrelló con 67 personas a bordo el 25 de diciembre. Hasta 38 personas murieron y 29 resultaron heridos en un incidente por el que Rusia ya ha pedido perdón a Azerbaiyán, aunque no ha reconocido responsabilidad alguna. Las cajas negras han sido ya enviadas a Brasil, país de donde es originaria la empresa fabricante, para su examen conforme a la normativa internacional de aviación.