Kazajistán dice que ha cosechado 18,4 millones de toneladas de grano en lo que va del año

ALMATY, 29 sep (Reuters) - Kazajistán, el mayor productor de cereales de Asia Central, cosechó 18,4 millones de toneladas métricas de grano hasta el 29 de septiembre, informó el lunes el Ministerio de Agricultura del país.

El ministerio había previsto anteriormente una cosecha de 24 millones de toneladas este año.

En 2024, Kazajistán cosechó la cifra récord de 26,7 millones de toneladas de grano, incluidos 18 millones de toneladas de trigo, un récord en los últimos 10 años.

Kazajistán suministra tradicionalmente grano a los países vecinos de Asia Central, así como a Irán y Afganistán. (Reporte de Mariya Gordeyeva, Escrito por Felix Light y Louise Heavens; Editado en Español por Ricardo Figueroa)