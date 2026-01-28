Kazajistán dice que Tengiz podría alcanzar la plena producción de petróleo en una semana

Por Tamara Vaal, Vladimir Soldatkin y Anton Kolodyazhnyy

ASTANÁ/MOSCÚ, 28 ene (Reuters) - Kazajistán dijo el miércoles que estaba reiniciando el enorme yacimiento petrolero de Tengiz por fases, con el objetivo de alcanzar la plena producción en una semana, después de que tres incendios eléctricos inexplicables a principios de mes le costaron 7,2 millones de barriles de petróleo

Kazajistán se ha enfrentado a múltiples interrupciones en los últimos dos meses después de que un dron naval ucraniano dejó fuera de servicio un punto de amarre de su principal oleoducto de exportación en el mar Negro, y después de que los tres incendios de transformadores paralizaron Tengiz durante una semana

El ministro de Energía, Yerlan Akkenzhenov, dijo que el yacimiento adyacente de Korolev se había puesto en marcha hace dos días, pero que el relanzamiento de Tengiz era complicado después de que se quemaron tres de los 30 transformadores

"Tres de ellos se han quemado, se trata de equipos críticos", dijo Akkenzhenov a la prensa en Astaná, añadiendo que la restauración de los transformadores se estaba realizando por etapas

"Ya ha aparecido el primer gas, así que creo que todo Tengiz se pondrá en marcha por etapas dentro de una semana. Puede que incluso antes"

A la pregunta de si creía que el yacimiento alcanzaría una capacidad de unos 900.000 barriles diarios en una semana, respondió: "Sí, lo intentaremos. Entienda que no es una cuestión sencilla"

Se desconocía la causa de los incendios y una comisión oficial los estaba investigando

Dos fuentes del sector se mostraron escépticas y dijeron a Reuters bajo condición de anonimato que era improbable que el yacimiento alcanzara esos niveles de producción en una semana

Una de ellas dijo que la producción probablemente se mantendría justo por encima de los dos tercios de la producción habitual hasta finales de febrero. La segunda fuente confirmó esa interpretación

YACIMIENTO TENGIZ

El mercado calcula que el yacimiento de Tengiz, situado al oeste de Kazajistán, a orillas del mar Caspio, junto con el de Korolev, tiene un potencial de recuperación de crudo de unos 11.500 millones de barriles

Chevron, promotor del yacimiento desde 1990, lo considera el yacimiento supergigante de producción más profunda del mundo, y afirmó que su extracción supondría un reto técnico

La filial de Chevron en Kazajistán, TCO, operadora de Tengiz, dijo el miércoles que la producción se había reanudado tras restablecerse el suministro eléctrico

"TCO está trabajando para aumentar progresivamente la producción a medida que las condiciones lo permitan", dijo, añadiendo que "TCO no comenta detalles específicos de sus operaciones"

Chevron se embarcó en una expansión de 48.000 millones de dólares de Tengiz a principios de 2025 destinada a aumentar la producción a alrededor de 1 millón de barriles equivalentes de petróleo por día, algo menos del 1% de la producción mundial de petróleo, pero las limitaciones de exportación han retrasado esos esfuerzos

ESTIMACIONES DE DAÑOS DE LA CPC

Akkenzhenov afirmó que los problemas de producción en Tengiz y el ataque al Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC), que representa el 80% de las exportaciones de petróleo de Kazajistán, harían retroceder a Kazajistán dentro de los límites de producción acordados por la OPEP+

"Creo que vamos justo dentro de los volúmenes establecidos", afirmó

La parada de Tengiz y Korolev, dijo, ha provocado una pérdida de producción de unas 900.000 toneladas de petróleo (7,2 millones de barriles), aunque los volúmenes perdidos se recuperarán y la producción global kazaja no se verá afectada en términos anuales

El daño al CPC hizo perder a Kazajistán 3,8 millones de toneladas de exportaciones, declaró

Por otra parte, el responsable de Vitol para Asia dijo el miércoles que se calcula que Kazajistán ha perdido más de 40 millones de barriles de crudo de exportación por los daños sufridos en torno al CPC. (Reporte de Tamara Vaal en Astaná, Vladimir Soldatkin y Anton Kolodyazhnyy en Moscú, y Shadia Nasralla en Londres. Edición de Guy Faulconbridge y Bernadette Baum; Editado en Español por Ricardo Figueroa)