Kazajistán dice que Trump invitó a Tokáev a formar parte de la Junta de Paz de Gaza

MOSCÚ, 19 ene (Reuters) -

El presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáev, ha sido invitado a formar parte de la Junta de Paz para Gaza propuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Tokáev ha aceptado, según informó el lunes el medio de comunicación Tengri basándose en la información del secretario de prensa del presidente kazajo.

La junta estaría presidida de por vida por Trump y comenzaría abordando el conflicto de Gaza para luego ampliarse y ocuparse de otros conflictos, según una copia de la carta y el borrador de los estatutos al que tuvo acceso Reuters.

El portavoz de Tokáev, Ruslan Zheldibay, dijo que Kazajistán había sido invitado a convertirse en uno de los Estados fundadores de la Junta de Paz.

"El jefe de Estado envió una carta al presidente de Estados Unidos expresando su sincera gratitud y confirmando su acuerdo para unirse a esta nueva asociación", dijo Zheldibay, citado por Tengri.

Trump ha invitado a 60 países a unirse a la "Junta de Paz", de la que será presidente vitalicio, pero podrán ser miembros permanentes aquellos que paguen US$ 1.000 millones.

