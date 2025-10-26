Kazajistán: Kazajistán desmantela más de 40 grupos dedicados al narcotráfico desde principios de año

MADRID, 26 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Comité de Seguridad Nacional de Kazajistán, Yermek Sagimbayev, ha presentado un informe sobre las actuaciones del cuerpo policial kazajo entre las que destaca el desmantelamiento de más de 40 redes de narcotráfico en lo que va de año. Los operativos policiales han desarticulado 16 laboratorios clandestinos de fabricación de sustancias estupefacientes, 25 grupos internacionales dedicados al narcotráfico y otros 19 de ámbito regional. Entre el material requisado se encuentran 453 armas, 64 granadas y aproximadamente 6000 cartuchos de munición, así como más de 20 toneladas de droga.

Las autoridades kazajas han desplegado fuertes medidas de seguridad gracias a las que han podido detener a 67 personas acusadas de terorrismo y otras 83 por su pensamiento de "ideología radical", sin que hayan transcendido por el momento los delitos cometidos. A nivel económico, las fuerzas estatales aseguran haber evitado la pérdida de hasta 380.000 millones de tenges (unos 600 millones de euros) e incluso haber conseguido la devolución de 255.000 millones de tenges (unos 400 millones de euros).

La lucha antiterrorista también ha marcado el inicio del año 2025 con un resultado de 17 grupos desmantelados y más de 200 detenidos.