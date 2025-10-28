Kazajistán recolecta 26,9 millones de toneladas de grano de la nueva cosecha

MOSCÚ, 28 oct (Reuters) - Kazajistán, el mayor productor de cereales de Asia Central, recolectó 26,9 millones de toneladas métricas de grano de la nueva cosecha al 28 de octubre, según el Ministerio de Agricultura.

Se han cosechado unos 15,9 millones de hectáreas de cereales y leguminosas, lo que supone el 99,2% de la superficie total.

Kazajistán había previsto una cosecha de cereales de 24 millones de toneladas este año.

En 2024, Kazajistán cosechó la cifra récord de 26,7 millones de toneladas de grano, de las cuales 18 millones fueron de trigo, la más alta de los últimos 10 años.

Kazajistán suministra tradicionalmente grano a los países vecinos de Asia Central, así como a Irán y Afganistán. (Reporte de Mariya Gordeyeva, Escrito por Felix Light; Editado en español por Ricardo Figueroa)