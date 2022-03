Kazajistán subraya que "no apoya a ninguna de las partes" en el conflicto en Ucrania

Las autoridades de Kazajist√°n han subrayado este jueves que "no apoyan a ninguna de las partes" en el conflicto desatado en Ucrania despu√©s de que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenara el 24 de febrero una invasi√≥n militar del pa√≠s, d√≠as despu√©s de reconocer la independencia de las autoproclamadas rep√ļblicas de Donetsk y Lugansk.

"El conflicto entre Rusia y Ucrania no tiene nada que ver con Kazajist√°n. No apoyamos a ninguna de las partes. No puede haber dudas al respeto", ha dicho el viceministro de Defensa kazajo, Sult√°n Kamaletdinov, seg√ļn ha recogido el portal kazajo de noticias Tengrinews.

El presidente de Kazajist√°n, Kasim Jomart Tokayev, ha indicado este mismo jueves que durante las √ļltimas horas ha hablado con Putin y su hom√≥logo ucraniano, Volodimir Zelenski, a los que ha pedido un acuerdo para poner fin a la guerra.

"He hablado con Putin sobre comercio y desarrollo económico. Respecto a la situación en Ucrania, he subrayado la necesidad urgente de lograr un acuerdo en la mesa de negociaciones", ha manifestado el mandatario de Kazajistán a través de una serie de mensajes en su cuenta en la red social Twitter.

"He hablado con Zelenski sobre la situaci√≥n en Ucrania. He trasladado la importancia de lograr un acuerdo a trav√©s de un proceso de negociaciones para detener nuevas hostilidades en Ucrania", ha apuntado. "Hemos acordado cooperaci√≥n en el √°mbito humanitario", ha a√Īadido Tokayev, sin dar m√°s detalles al respecto.

Kazajistán fue escenario en enero de graves disturbios en el marco de una serie de protestas contra el aumento del precio del gas licuado, incidentes que se saldaron con más de 220 muertos y derivaron en el envío de tropas por parte de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), liderada por Rusia.