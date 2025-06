Kazajo Bublik vence a Medvedev por primera vez en su carrera para quedarse con el título en Halle

22 jun (Reuters) - El kazajo Alexander Bublik venció el domingo a Daniil Medvedev por primera vez en su carrera para quedarse con el título de Halle.

Bublik había perdido sus seis enfrentamientos anteriores ante el ruso, ganando sólo un set en el proceso, pero realizó una soberbia exhibición para poner fin a esa racha. En la definición del domingo se impuso por 6-3 y 7-6(4).

Medvedev, ex número uno del mundo, ha perdido sus seis últimas finales en el circuito.

Bublik, de 27 años, rompió el saque de Medvedev en el octavo juego del primer set y luego se mantuvo al frente en el marcador con facilidad durante una increíble racha ganadora de 12 puntos.

Medvedev se puso 4-1 en el "tie-break" del segundo set, pero Bublik se recuperó para completar una semana memorable y repetir su título de 2023 en el torneo alemán sobre hierba.

"He tenido meses muy duros desde el último Wimbledon hasta probablemente este verano (boreal)", dijo Bublik, que estuvo fuera de los 75 primeros el mes pasado pero que subirá al puesto 30 el lunes.

"Estuve a punto de dejarlo después de Wimbledon porque ya no disfrutaba. Ahora está pasando esto. No sé. Cuartos en Francia. Ganador aquí. No tengo palabras (...) Esta es una de las victorias más importantes de mi carrera".

(Reporte de Martyn Herman; Editado en español por Javier Leira)