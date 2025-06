Kazaks aboga por el fin de la racha de recortes de tipos del BCE

Por Francesco Canepa

FRÁNCFORT, 6 jun (Reuters) - El Banco Central Europeo debería dejar de recortar los tipos de interés en cada reunión y no gastar la pólvora en salvas ante un panorama económico incierto, dijo a Reuters Martins Kazaks, gobernador del Banco de Letonia y responsable de política monetaria del BCE. El BCE recortó los tipos por séptima vez consecutiva el jueves para apuntalar una economía de la zona euro en apuros, incluso antes de que las erráticas políticas económicas y comerciales de Estados Unidos le asestaran nuevos golpes.

Kazaks consideró que el ciclo de flexibilización, de un año de duración, había llegado a su fin y afirmó que el BCE debía mantener un "margen de maniobra" que le permitiera volver a recortar los tipos más adelante si fuera necesario. "No creo que el mercado deba esperar que continúe la trayectoria de recortes de tipos en cada reunión", dijo en una entrevista telefónica. "No hay necesidad y es valioso mantener un espacio de política monetaria". La mayoría de los dirigentes monetarios del BCE respaldan mantener los tipos de interés, ahora en el 2%, en su próxima reunión de julio, o posiblemente más tiempo, dependiendo en parte de las perspectivas del comercio con Estados Unidos, dijeron fuentes a Reuters.

Kazaks también se mostró partidario de una posible pausa, pero advirtió de la conveniencia de no comprometerse en firme —de "orientación futura", en la jerga de los bancos centrales— ante un panorama político en constante cambio. "No tenemos muchos datos de aquí a la reunión de julio, así que es posible que hagamos una pausa", dijo Kazaks. "Pero la incertidumbre sigue siendo muy alta, la situación política puede cambiar cada día. Así que la orientación futura no es tu amiga en estas circunstancias". Incluso si el BCE recortara aún más los tipos, se trataría de pequeñas medidas de "ajuste" mientras se prevea que la inflación se mantendrá en el 2% a medio plazo, dijo Kazaks. "En cuanto al recorte de tipos, ya hemos hecho mucho", afirmó. "Si hay más recortes, serán de ajuste, a menos que salgamos del escenario de referencia".

El BCE publicó el jueves nuevas proyecciones que sitúan la inflación en el 2% este año, el 1,6% en 2026 y el 2% en 2027.

Kazaks acogió con satisfacción las nuevas previsiones, pero advirtió de que la caída del próximo año, que el BCE achacó a un euro más fuerte y al abaratamiento del combustible, exigía vigilancia. "Estamos en una buena situación, hemos logrado una inflación del 2%, pero es importante mantenerla en torno al 2%", dijo. "Las previsiones de los servicios esperan que la inflación se mantenga por debajo del 2% durante algún tiempo, así que tenemos que permanecer vigilantes y ver qué ocurre en la economía". (Información de Francesco Canepa; edición de Jamie Freed; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)