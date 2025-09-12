Kazaks, del BCE, destaca la "importante" reunión de diciembre y el riesgo del precio del carbono

FRANKFURT, 12 sep (Reuters) -

El responsable de política monetaria del Banco Central Europeo destacó el viernes la reunión de diciembre del BCE como clave para determinar si la inflación se desviará del objetivo del banco central.

"Por supuesto, diciembre es importante porque tendremos un nuevo conjunto de proyecciones y veremos si hay una desviación del 2% y cómo de grande y persistente es probable que sea", dijo a Reuters en una entrevista.

El Banco Central Europeo mantuvo el jueves y mantuvo una visión optimista sobre el crecimiento y la inflación, lo que redujo las expectativas de un nuevo recorte de los costes de financiación.

Kazaks añadió que un retraso del nuevo Sistema de Comercio de Emisiones 2 (ETS2) de la Unión Europea, que se ha incluido en las previsiones del BCE para 2027, tendría un impacto a la baja "bastante considerable" sobre la inflación. (Información de Francesco Canepa; edición de Balazs Koranyi; edición en español de María Bayarri Cárdenas)