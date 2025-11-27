Kazaks, del BCE, dice que no ha llegado el momento de bajar los tipos

FRÁNCFORT, 27 nov (Reuters) - Es demasiado pronto para que el Banco Central Europeo discuta un nuevo recorte de los tipos de interés, ya que la inflación de la zona euro podría seguir siendo más alta de lo esperado, dijo el jueves Martins Kazaks, responsable de política monetaria del BCE.

El BCE redujo a la mitad su tipo de interés oficial en el año transcurrido hasta junio al ver que el crecimiento de los precios había caído hasta su objetivo del 2%, pero desde entonces ha mantenido el tipo a pesar de las previsiones de una inflación ligeramente inferior y un crecimiento económico moderado.

Con la próxima reunión del BCE el 18 de diciembre, Kazaks dijo que no era el momento adecuado para recortar los costes de endeudamiento, ya que la inflación subyacente se mantenía muy por encima del 2% y había riesgos en ambas direcciones.

"Dados los datos que hemos recibido hasta ahora, no creo que sea el momento oportuno para discutir un recorte de tipos", dijo el gobernador letón en una entrevista.

Los responsables de la fijación de tipos del BCE recibirán las previsiones de inflación para los próximos tres años en su próxima reunión y Kazaks hizo hincapié en que las cifras de 2026 y 2027 son más importantes que la cifra inicial del BCE para 2028.

"Por supuesto, primero tenemos que ver las nuevas proyecciones y yo pondría el acento en 2026 y 2027, porque la política monetaria se desarrolla a lo largo de uno o dos años, y una proyección a tres años vista tiene un amplio margen de error, especialmente con este nivel de incertidumbre", dijo.

Las últimas proyecciones del BCE, publicadas en septiembre, sitúan la inflación en el 1,7% en 2026 y el 1,9% en 2027. Kazaks reconoció que el probable aplazamiento del sistema de comercio de derechos de emisión ETS2 de la Unión Europea "aplanaría" la inflación, pero él y sus compañeros también deberían "seguir prestando atención a la inflación subyacente, que se ha situado muy por encima del 2%".

En su opinión, los riesgos a la baja para la inflación, como el ETS2, el "dumping" de productos chinos en el mercado europeo y una posible apreciación del euro, son "mucho más conocidos", pero no deben descartarse riesgos al alza como la fragmentación del comercio.

El "dumping" es una práctica comercial consistente en vender un producto por debajo de su precio normal o incluso por debajo de su coste de producción para obtener ventajas competitivas. (Información de Francesco Canepa; edición de Conor Humphries; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)