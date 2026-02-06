Kazaks dice que una apreciación significativa del euro podría desencadenar una respuesta del BCE

BERLÍN, 6 feb (Reuters) -

Una apreciación significativa del euro podría desencadenar una respuesta de política monetaria por parte del Banco Central Europeo, escribió el responsable de política monetaria del BCE Martins Kazaks en una entrada de blog el viernes.

Aunque el Consejo de Gobierno del BCE no persigue un objetivo específico en materia de tipos de cambio, "una apreciación considerable y rápida del euro reduciría las perspectivas de inflación al debilitar la competitividad y la actividad económica, lo que podría desencadenar una respuesta política", escribió.

Kazaks señaló que el tipo de cambio entre el euro y el dólar ha fluctuado dentro de un rango relativamente estrecho en los últimos meses, y que la última apreciación significativa se produjo en el segundo trimestre de 2025, que actualmente parece ser permanente.

Debido a los desfases temporales, el efecto máximo de esta apreciación sobre la inflación solo se hará visible en primavera, dijo.

Sin embargo, esto ya se ha tenido en cuenta en las previsiones de referencia del BCE, añadió el gobernador letón.

El Banco Central Europeo mantuvo los tipos de interés sin cambios, tal y como se esperaba, el jueves.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo en una rueda de prensa tras el anuncio de los tipos que el Consejo de Gobierno dedicó tiempo a debatir las fluctuaciones del tipo de cambio tras la caída del dólar la semana pasada.

Al ser preguntada sobre la moneda, Lagarde respondió que el BCE estaba siguiendo de cerca los mercados, pero que, en última instancia, había llegado a la conclusión de que no se habían producido grandes cambios en los últimos meses. (Información de Reinhard Becker y Ludwig Burger; redacción de Miranda Murray; edición de Linda Pasquini; editado en español por Patrycja Dobrowolska)