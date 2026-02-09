Kazimir, del BCE, dice que se necesita un cambio importante en inflación para debatir sobre los tipos

FRÁNCFORT, 9 feb (Reuters) -

Se necesitaría una desviación importante en las tendencias económicas y de inflación para que el Banco Central Europeo considerara cambiar su política monetaria, dijo el lunes el presidente del banco central eslovaco, Peter Kazimir, pocos días después de que el BCE mantuviera sin cambios los tipos de interés.

El BCE ha mantenido los tipos sin cambios desde que puso fin a una serie de recortes en junio, argumentando que la inflación se mantendrá en torno a su objetivo del 2%, lo que ha impulsado las apuestas del mercado de que la política monetaria se mantendrá estable durante todo el año antes de posibles subidas de tipos el año que viene.

"De cara al futuro, se necesitaría una desviación importante de nuestro escenario de referencia para que yo considerara recalibrar la política monetaria", dijo Kazimir, considerado en general un defensor de endurecer las condiciones de financiación, en una entrada de blog. "Por ahora, el escenario de referencia se mantiene".

El debate sobre la política monetaria del BCE se ha mantenido en un rango inusualmente estrecho en los últimos meses, y casi todos los oradores públicos han expresado una opinión similar, aunque algunos han advertido de que siguen existiendo riesgos a la baja para la inflación y que esto podría acabar desestabilizando la narrativa del BCE sobre la "buena situación".

Kazimir reiteró la opinión del BCE de que los riesgos de inflación están equilibrados, pero argumentó que esto depende de la evolución favorable de los precios de la energía.

Un crecimiento económico más fuerte podría ejercer presión al alza sobre los precios, mientras que una mayor apreciación del euro podría suponer un lastre, ya que reduce los costes de importación.

"Cualquier nueva apreciación deberá evaluarse en función de la fortaleza relativa de los resultados económicos de la zona del euro y, en última instancia, de nuestro objetivo de inflación a medio plazo", dijo.

En cualquier caso, la incertidumbre sigue siendo excepcionalmente alta, es probable que la volatilidad persista en los próximos meses y la situación general es frágil, añadió Kazimir. (Información de Balazs Koranyi; edición de Toby Chopra; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)