KBI Biopharma, Inc. (KBI), una empresa de JSR Life Sciences, anuncia el lanzamiento de SUREmAb ™, un producto basado en la solidez del sistema SUREtechnology Platform™ de KBI, que permite desarrollar y fabricar anticuerpos monoclonales (mAb) de forma optimizada, segura y rentable.

SUREmAb es una oferta mundial integrada verticalmente y diseñada para acortar los plazos de desarrollo de los fabricantes biofarmacéuticos a nivel global. La solución permite desarrollar bancos de células de investigación en tan solo 9 semanas y ofrecer a los clientes la posibilidad de pasar del ADN al producto farmacológico con buenas prácticas de fabricación (GMP) en tan solo 11 meses. Además, SUREmAb está diseñado para alcanzar títulos de hasta 10 g/l con un flujo de trabajo económico para optimizar la eficiencia operativa y maximizar el retorno de la inversión.

«SUREmAb no es solo la culminación de décadas de experiencia en la producción de biofármacos, sino también nuestra visión del futuro del desarrollo de mAb», declaró Sigma Mostafa, director científico de KBI. «En una era en la que el tiempo, la eficiencia y la innovación convergen, estamos orgullosos de introducir una plataforma que no solo puede acelerar el proceso de desarrollo, también es de alta calidad y rentable desde el principio. En KBI, creemos en anticiparnos a los cambios del mercado y ser pioneros en soluciones que aborden ahora los retos del mañana, y SUREmAb es un testimonio de ese compromiso».

La consolidación operativa de KBI Biopharma y Selexis, anunciada en el marco de BIO International 2023, desempeñó un papel importante en las operaciones que impulsan la tecnología SUREmAb, lo que permite a KBI agilizar los procesos y ofrecer una mayor eficiencia en el desarrollo y la fabricación de anticuerpos monoclonales. Esta iniciativa refuerza la experiencia de KBI en el sector y su posición en los mercados mundiales, sobre la base de más de 15 años de liderazgo en el desarrollo de mAb, con más de 150 proyectos terapéuticos únicos de mAb y 7 mAb comercializados que aprovechan la plataforma SUREtechnology.

«Reconocemos la necesidad de actuar como un socio fuerte para los clientes que disponen de terapias novedosas, de modo que puedan tener las máximas posibilidades de llegar al mayor número de pacientes posible», afirmó el director ejecutivo de KBI, J.D. Mowery. «El acceso simplificado a SUREmAb y la fabricación continua con KBI ponen de manifiesto nuestro compromiso de apoyar a la industria al mejorar la forma de superar un obstáculo clave para el desarrollo».

SUREmAb cumple las normas reglamentarias mundiales, lo que garantiza procedimientos sencillos al dirigirse a mercados regulados por la FDA de Estados Unidos, la EMA europea y la PMDA de Japón.

Acerca de KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma, Inc., empresa de JSR Life Sciences, junto a sus filiales, es una organización de desarrollo y fabricación por contrato a nivel mundial que proporciona servicios y experiencia totalmente integrados y acelerados de desarrollo de fármacos y fabricación de productos biológicos a firmas dedicadas a las ciencias biológicas. Como líder mundial en el desarrollo de líneas celulares de mamíferos, con la mejor tecnología modular de su clase y soluciones altamente especializadas, KBI ayuda a la industria a descubrir, desarrollar y comercializar rápidamente medicamentos y vacunas innovadoras. Con cada uno de sus más de 500 clientes asociados, KBI trabaja codo a codo para personalizar y agilizar los programas de desarrollo de fármacos.

Los socios globales están utilizando las tecnologías de KBI para adelantar en el desarrollo preclínico y clínico de más de 400 candidatos a fármacos y en la fabricación de 10 productos comerciales. KBI, fundada sobre una base de capacidades analíticas de primer nivel y una amplia experiencia científica y técnica, ofrece un sólido desarrollo de procesos y servicios de fabricación bajo las buenas prácticas de fabricación vigentes (cGMP) tanto clínicas como comerciales para programas de terapia celular, microbiana y de mamíferos. Reconocida por la calidad de su fabricación, KBI ayuda a sus socios a llevar sus candidatos a fármacos al mercado. KBI atiende a sus socios globales con ocho sedes en Europa y Estados Unidos. Más información en www.kbibiopharma.com

