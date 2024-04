KBI Biopharma nombra a Jean-Baptiste Agnus gerente general

Durham, n.c.--(business wire)--abr. 15, 2024--

KBI Biopharma, Inc. (KBI), una compañía de JSR Life Sciences y organización global de desarrollo y fabricación por contrato cGMP (CDMO), anunció hoy el nombramiento de Jean-Baptiste (JB) Agnus como gerente general, consolidando el equipo ejecutivo de KBI.

JB aporta más de dos décadas de experiencia en varios sectores de la industria biofarmacéutica con experiencia en el desarrollo comercial de productos biológicos, API de moléculas pequeñas, conjugados anticuerpo-fármaco (ADC) y los últimos avances en terapias celulares y génicas. Con un historial probado de implementación de estrategias de ventas ganadoras y de cultivo de equipos de alto rendimiento, JB dirigirá las iniciativas globales de desarrollo de negocio de KBI, conduciendo a la compañía hacia un crecimiento continuo y un éxito sostenido. Este papel fundamental se centra en crear y mantener asociaciones duraderas con los clientes actuales y futuros de KBI en todo el mundo. El compromiso de JB de fomentar las relaciones con socios externos y miembros internos del equipo por igual es un valor que se alinea bien con la cultura de colaboración de KBI.

"Nuestra dedicación al crecimiento y el compromiso con nuestros socios, sus pacientes y nuestra gente guían cada decisión en KBI Biopharma", remarcó J.D. Mowery, presidente y CEO de KBI Biopharma. "El nombramiento de JB subraya esta dedicación, alineándose perfectamente con la misión de nuestro equipo de ofrecer soluciones innovadoras de primer nivel adaptadas a las necesidades cambiantes de nuestros clientes. Su filosofía de liderazgo de servicio fortalecerá aún más a nuestro equipo, impulsando a KBI a nuevas alturas".

“KBI Biopharma es una empresa innovadora en las pruebas, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de terapias que cambian la vida", dijo JB Agnus, gerente general de KBI Biopharma. "Las asociaciones sólidas son la base del éxito de KBI. Estoy emocionado de unirme al apasionado equipo de KBI, que está comprometido a garantizar que los tratamientos transformadores lleguen a los necesitados alimentando relaciones significativas con los clientes".

Antes de incorporarse a KBI, JB desempeñó funciones de liderazgo en desarrollo empresarial en AGC Biologics, Ajinomoto Bio-Pharma Services, Novasep e Isochem. Tiene un máster en Ingeniería Química por la Centrale Marseille.

Acerca de KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma, Inc., empresa de JSR Life Sciences, junto a sus filiales, es una organización de desarrollo y fabricación por contrato a nivel mundial que proporciona servicios y experiencia totalmente integrados y acelerados de desarrollo de fármacos y fabricación de productos biológicos a firmas dedicadas a las ciencias biológicas. Como líder mundial en el desarrollo de líneas celulares de mamíferos, con la mejor tecnología modular de su clase y soluciones altamente especializadas, KBI ayuda a la industria a descubrir, desarrollar y comercializar rápidamente medicamentos y vacunas innovadoras. Con cada uno de sus más de 500 clientes asociados, KBI trabaja codo a codo para personalizar y agilizar los programas de desarrollo de fármacos.

Socios globales están utilizando las tecnologías de KBI para avanzar en más de 160 candidatos a fármacos en desarrollo preclínico y clínico y en la fabricación de diez productos comerciales. Construida sobre una base de capacidades analíticas de clase mundial y una amplia experiencia científica y técnica, KBI ofrece un sólido desarrollo de procesos y servicios de fabricación cGMP clínicos y comerciales para programas de mamíferos y microbios. Reconocida por la calidad de su fabricación, KBI ayuda a sus socios a llevar sus candidatos a fármacos al mercado. KBI atiende a sus socios en todo el mundo con seis sedes en Europa y Estados Unidos. Puede obtener más información en www.kbibiopharma.com.

