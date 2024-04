KBI Biopharma refuerza su experiencia en calidad y asuntos reglamentarios con el nombramiento de su director de calidad

DURHAM, Carolina del Norte--(BUSINESS WIRE)--abr. 1, 2024--

KBI Biopharma, Inc. (KBI), una empresa de JSR Life Sciences y organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) según las buenas prácticas de fabricación vigentes (cGMP), ha anunciado el nombramiento de Peter Carbone como nuevo director de calidad. Esta incorporación refuerza la experiencia de KBI en materia de calidad y asuntos reglamentarios.

Muy respetado y exitoso líder de la industria, Peter aporta más de 35 años de experiencia en operaciones, calidad y liderazgo tecnológico en una diversa gama de áreas en el espectro de las ciencias biológicas, entre ellas la biotecnología, los productos farmacéuticos y las terapias avanzadas. Peter estará al frente del equipo de Calidad y Asuntos Reglamentarios de KBI, liderará el cumplimiento y las iniciativas reglamentarias para los clientes de todo el mundo y hará que KBI se posicione para proporcionar los servicios, la experiencia y el liderazgo necesarios para asociarse con las autoridades sanitarias en materia de política reglamentaria.

"Nos hemos comprometido a hacer de KBI Biopharma un líder de pensamiento y catalizador del cambio en Asuntos Reglamentarios dentro del sector biofarmacéutico", declaró J.D. Mowery, presidente y director ejecutivo de KBI Biopharma. "La incorporación de Peter a nuestro equipo refuerza nuestra experiencia en calidad y cumplimiento normativo y facilita la transformación continua en apoyo de nuestros clientes actuales y futuros. Su pasión por marcar la diferencia en el mundo, junto con su impulso para desarrollar y ofrecer productos innovadores que mejoren la vida de los pacientes, lo convierten en una valiosa adquisición para KBI".

"Estoy muy entusiasmado de unirme a KBI Biopharma durante un momento de gran evolución para la compañía", comentó Peter Carbone, director de calidad de KBI Biopharma. "Estamos preparados para realizar avances muy importantes en la industria biofarmacéutica, y estoy deseando trabajar con este talentoso equipo para impulsar la innovación, garantizar la calidad, ofrecer resultados excepcionales y, en última instancia, tener el mejor de los impactos en la vida de los pacientes en todo el mundo".

Antes de incorporarse a KBI, Peter dirigió organizaciones de ingeniería, operaciones y calidad en importantes empresas farmacéuticas, como Bayer, Amgen, Allergan, Novartis, Acorda y el Center of Breakthrough Medicines. Es licenciado en Ingeniería Química por el Instituto Politécnico Rensselaer.

Acerca de KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma, Inc., empresa de JSR Life Sciences, junto a sus filiales, es una organización de desarrollo y fabricación por contrato a nivel mundial que proporciona servicios y experiencia totalmente integrados y acelerados de desarrollo de fármacos y fabricación de productos biológicos a firmas dedicadas a las ciencias biológicas. Como líder mundial en el desarrollo de líneas celulares de mamíferos, con la mejor tecnología modular de su clase y soluciones altamente especializadas, KBI ayuda a la industria a descubrir, desarrollar y comercializar rápidamente medicamentos y vacunas innovadoras. Con cada uno de sus más de 500 clientes asociados, KBI trabaja codo a codo para personalizar y agilizar los programas de desarrollo de fármacos.

Empresas asociadas de todo el mundo están utilizando las tecnologías de KBI para avanzar en más de 160 candidatos a fármacos en desarrollo preclínico y clínico y en la fabricación de diez productos comerciales. Creada sobre una base de capacidades analíticas de clase mundial y una amplia experiencia científica y técnica, KBI ofrece un sólido desarrollo de procesos y servicios de fabricación con buenas prácticas de fabricación (cGMP) clínicas y comerciales para programas de terapia celular, microbiana y de mamíferos. Reconocida por la calidad de su fabricación, KBI ayuda a sus socios a llevar sus candidatos a fármacos al mercado. KBI atiende a sus socios en todo el mundo a través de ocho sedes en Europa y Estados Unidos. Más información en www.kbibiopharma.com.

