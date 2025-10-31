Keion White se une a los 49ers y espera mejorar la presión al quarterback

SANTA CLARA, California, EE. UU. (AP) — Keion White está pasando por una semana bastante agitada.

Fue intercambiado el martes de Nueva Inglaterra a San Francisco, voló de costa a costa al día siguiente para unirse a su nuevo equipo y se ha integrado de inmediato a las prácticas, ya que los 49ers esperan que pueda proporcionar una ayuda necesaria a un ataque aéreo que ha estado sufriendo por las lesiones.

Los 49ers esperan que aprenda rápido y pueda contribuir el domingo cuando el equipo visite a los Giants de Nueva York.

San Francisco no logró capturas y sólo propinó dos golpes al quarterback en la derrota de la semana pasada contra Houston. Ocupa el último lugar en la NFL con cinco capturas en los últimos seis juegos.

Eso llevó a la decisión de adquirir a un jugador que el coordinador defensivo Robert Saleh describió como un "atleta de élite".

White fue una selección de segunda ronda en 2023 y mostró destellos la temporada pasada, pero había caído en desgracia esta campaña bajo el nuevo cuerpo técnico liderado por Mike Vrabel. White había comenzado apenas un partido y fue descartado por decisión técnica en la victoria de la semana pasada contra Cleveland.

White, de 26 años, consiguió cuatro capturas en los primeros dos duelos de la temporada 2024, pero no ha sido muy productivo desde entonces. Tiene una captura en sus últimos 20 partidos y tres presiones al mariscal de campo en 76 jugadas esta temporada, según Pro Football Focus.

Ofrece a San Francisco un rusher con versatilidad de jugar tanto por dentro como por fuera. El equipo tiene la esperanza de que el entrenador de línea defensiva Kris Kocurek pueda sacar lo mejor de él, como lo ha hecho con varios otros proyectos de recuperación en los últimos años.

Los 49ers recibieron más noticias alentadoras en la línea defensiva cuando Yetur Gross-Matos pudo practicar de manera limitada por primera vez desde que se lesionó el tendón de la corva en la victoria de la Semana 5 contra los Rams de Los Ángeles.

El ala defensiva Sam Okuayinonu (tobillo) y el tackle defensivo Alfred Collins (hombro) también regresaron a la práctica de manera limitada después de haberse ausentado el miércoles, y se espera que Bryce Huff vuelva la próxima semana de una lesión en el tendón de la corva.

Los Niners aún podrían agregar más ayuda antes de la fecha límite de intercambio del próximo martes. El entrenador Kyle Shanahan y John Lynch evalúan opciones en los próximos días.

