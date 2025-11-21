Kelce decidirá sobre su retiro tras la temporada, quiere dar tiempo a los Chiefs para prepararse

KANSAS CITY, Misuri, EE.UU. (AP) — El ala cerrada cuatro veces All-Pro, Travis Kelce, planea esperar hasta después de la temporada para tomar una decisión sobre su retiro, aunque sí expresó el viernes que quiere tomar esa decisión con suficiente antelación para que los Chiefs de Kansas City tengan tiempo de prepararse para el futuro.

El nuevo año de la liga comienza oficialmente el 11 de marzo, lo que también marca el inicio de la agencia libre. Pero los equipos pueden hablar con posibles agentes libres en los días previos a esa fecha, y también habrán estado trabajando en sus planes para el draft de abril.

Kelce dijo que apreciaba la forma en que su hermano, Jason Kelce, se retiró después de 13 temporadas con los Eagles. El mayor de los Kelce hizo el anuncio el 4 de marzo de 2024, lo que les dio una amplia oportunidad para planificar la construcción de su plantilla para la temporada pasada.

“Ver a mi hermano pasar por eso y ver — no sé, cómo funciona la liga... Quiero darle a los Chiefs una buena oportunidad, ya sea que regrese o no, y viceversa”, dijo Travis Kelce después de una práctica final para el partido del domingo contra los Colts.

“Es una de esas cosas en las que me gustaría tomar esa decisión antes de que tengan selecciones de draft y se abra la agencia libre”, continuó Kelce, “y puedan salir y llenar la plantilla adecuadamente. Todo eso será después de la temporada. No pensaré en ello hasta entonces”.

Algunos pensaron que Kelce, una selección de 10 veces al Pro Bowl, podría retirarse después de que los Chiefs perdieran ante los Eagles en el Super Bowl en febrero. Pero rápidamente anunció su intención de regresar, y luego se dedicó a ponerse en mejor forma durante esta última temporada baja.

Y ha dado sus frutos. El Kelce de 36 años ya tiene 50 recepciones para 631 yardas y cuatro touchdowns.

Cómo vaya el resto de la temporada para los Chiefs también podría influir en la decisión de Kelce. Ha dicho que la desproporcionada derrota en el Super Bowl ante los Eagles le dejó un sabor amargo, pero las cosas han ido incluso peor esta temporada. Los Chiefs tienen un récord de 5-5 y actualmente están fuera de la imagen de los playoffs de la AFC, con los Colts, líderes de la AFC Sur, llegando al Arrowhead Stadium el domingo.

“No creo que sea una cuestión de esfuerzo. Todo es cuestión de ejecución”, dijo Kelce. “Estamos aquí todos los días esforzándonos al máximo, tratando de solucionar eso. Lo sientes de los entrenadores. Están ajustando las cosas un poco para que nos concentremos en esos detalles, y así podamos jugar rápido y con un propósito”.

Independientemente del récord, Kelce dijo que la química de este equipo es “uno de los equipos más divertidos en los que he estado en mucho tiempo”.

“Estoy emocionado cada día que entramos en este edificio”, añadió. “Todavía hay una oportunidad. Estoy luchando, hombre. Creo que ahora mismo es una temporada diferente a la que hemos tenido realmente desde que puedo recordar. Dicho esto, cada día es un nuevo desafío, y me encanta eso”.

