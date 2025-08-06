Kelce se transforma: la estrella de los Chiefs se prepara para otro viaje al Super Bowl

ST. JOSEPH, Misuri, EE. UU. (AP) — Es fácil ver a Travis Kelce haciendo jugadas en los campos de práctica de la Universidad Estatal de Missouri Western estos días, ya sean esas atrapadas dignas de una videogalería, maniobras hábiles en campo abierto o, desde luego, un bloqueo aplastante en una jugada.

Pero hay menos que verle al ala cerrada de los Chiefs... al menos en lo que a su fisonomía se refiere.

Kelce no lo admitirá exactamente —hay que dejarle eso al entrenador de los Chiefs, Andy Reid, quien lo llamó "esbelto"—, pero el jugador cuatro veces elegido All-Pro ha adelgazado considerablemente desde el final de la temporada pasada, cuando se le vio por última vez caminando abatido para abandonar el terreno del Superdome en Nueva Orleans, después de que los Chiefs fueron apabullados por los Eagles de Filadelfia en el Super Bowl.

El dolor de la derrota probablemente tuvo mucho que ver con su trabajo durante el receso posterior a la campaña.

Algunos preguntaron si la derrota por 40-22 podría llevar al retiro de Kelce, quien tiene casi 36 años, especialmente dado el número de actividades extradeportivas que compiten por su tiempo. Están los programas de televisión y películas, incluida la más reciente "Happy Gilmore", además de su popular pódcast y su novia famosa, la superestrella del pop Taylor Swift.

En lugar de retirarse, Kelce pareció redoblar sus esfuerzos. Utilizó el pódcast "New Heights" con su hermano, el retirado centro de los Eagles Jason Kelce, para dejar claro rápidamente que no iba a ninguna parte. Luego, aparentemente, se encerró en el gimnasio y se puso a trabajar, adelgazando hasta alcanzar el físico que tenía al principio de su carrera.

"Está esbelto ahora mismo. Parece que tiene 20 años", opinó Reid. "Está haciendo un buen trabajo. Ha trabajado duro para llegar a este punto aquí".

Casi bajo cualquier criterio, la temporada pasada de Kelce habría sido considerada un éxito. Apareció en 16 partidos de temporada regular, atrapó 97 pases para 823 yardas y tres anotaciones, y retomó un papel clave en la ofensiva cuando los Chiefs perdieron a los receptores Marquise Brown y Rashee Rice por lesiones durante casi toda la temporada.

No obstante, las expectativas de Kelce no son las mismas que las de los demás. Por un lado, lo único que realmente le importa es el Super Bowl, y los Chiefs se quedaron cortos la temporada pasada. Por otro lado, Kelce está acostumbrado a temporadas de 1000 yardas y a cifras de dos dígitos en pases de touchdown, convirtiéndolo en un casi seguro miembro del Salón de la Fama cuando llegue su primera votación.

"¿Sabes?", dijo Kelce el miércoles, después de que el campamento de entrenamiento se trasladó al interior debido a una tormenta. "El fútbol americano es la mayor fuerza impulsora que he tenido.

Me encanta venir aquí y centrarme en esto y tratar de mejorar para otro intento".

Kelce siempre ha llamado a Missouri Western su "santuario", donde puede alejarse de las distracciones y centrarse en el deporte.

Eso no ha cambiado mientras se prepara para entrar en su 13ª temporada.

“Vienes aquí a St. Joe y vas al campamento de entrenamiento, y eso realmente significa como, unirse”, contó. “Es la química, la cultura que necesitas tener para seguir mejorando cada día, cada semana a lo largo del año”.

"Creo que realmente puedes concentrarte en tu oficio", dijo, "y ser el mejor. Te preocupas por los chicos que te rodean".

Eso es evidente en la forma en que Kelce ha tomado a jugadores más jóvenes bajo su guía. No sólo a otros alas cerradas, sino a cualquiera que intente obtener una ventaja, ya sea el tackle izquierdo novato Josh Simmons o el esquinero de primer año Nohl Williams.

"Cada año se vuelve más sabio", consideró el también ala cerrada de los Chiefs Noah Gray. "Verlo a él y sus hábitos de práctica y la forma en que trabaja siempre nos influye. Continúa liderando la sala, continúa liderando el equipo, influye en todos los demás y marca una gran diferencia".

Kelce se mostró reacio cuando se le preguntó sobre su recuerdo más querido del campamento de entrenamiento, dado que este bien podría ser su último —

"Pregúntame eso cuando me retire", bromeó.

Sin embargo, hay una sensación clara de que Kelce trabajó en el receso, poniéndose en la mejor forma posible, para no tener remordimientos mientras Kansas City persigue otro título de Super Bowl.

"Quiero decir, tenemos un largo camino por recorrer. Todavía creo que falta cerca de un mes para nuestro primer partido real", dijo Kelce. "Tenemos algo de tiempo para trabajar en nuestras técnicas y probarlas en otros equipos en la pretemporada. Pero ahora mismo, es solo la fase de trabajo, hombre. Realmente no estoy tratando de evaluar nada. Todos estamos tratando de ponernos bien, ponernos en forma para jugar y fortalecernos mentalmente".

