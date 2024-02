Un lanzador derecho que ha lucido en la Liga Nacional ha firmado el mayor contrato para un pitcher en la historia de Pittsburgh. Otro se perderá el comienzo de la campaña con los Mets.

Mitch Keller y los Piratas acordaron un contrato de cinco años y 77 millones de dólares, dijo el jueves a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo que habló bajo condición de anonimato pues el acuerdo depende del examen físico, por lo que no es definitivo.

El contrato reemplaza un acuerdo de un año por 5,442,500 dólares alcanzado el mes pasado. El lanzador de 27 años probablemente hará su segunda apertura consecutiva en el Día Inaugural.

Keller, selección de segunda ronda de los Piratas en el draft amateur de 2014, tuvo marca de 13-9 con efectividad de 4.21 la temporada pasada, cuando fue convocado por primera vez al Juego de Estrellas, tal como el derecho de los Mets, Kodai Senga.

Senga no seguirá teniendo actividad en el campamento y probablemente comenzará la temporada en la lista de lesionados debido a una distensión en el hombro.

El presidente de operaciones de béisbol de Nueva York, David Stearns, dijo el jueves que se le realizó una resonancia magnética al lanzador después de este sintió dos veces fatiga en el hombro luego de sesiones de lanzamiento.

Stearns describió la tensión en la parte posterior del hombro derecho del lanzador como moderada.

Agregó que no estaba claro cuánto tiempo estará fuera.

Senga, de 31 años, comenzará la segunda temporada de un contrato de cinco años y 75 millones de dólares con Nueva York después de 11 temporadas lanzando en Japón. Tuvo marca de 12-7 con efectividad de 2.98 en 29 aperturas el año pasado y terminó segundo en la votación para Novato del Año de la Liga Nacional.

Alex Verdugo, ahora con los Yanquis luego de ser adquirido de los Medias Rojas, insiste en que no tiene resentimientos hacia Alex Cora, el manager que lo envió a la banca dos veces el año pasado.

El jardinero jugó para el boricua Cora durante tres temporadas antes de un extraño canje entre los rivales acérrimos del Este de la Liga Americana en diciembre.

“Es una de esas cosas que es un poco extraña porque fuera del juego, era genial. Incluso como manager es bueno”, dijo Verdugo el jueves desde el complejo de entrenamiento de primavera de los Yanquis en Tampa, Florida.

“En cierto modo, AC fue duro conmigo, pero no tengo ningún resentimiento hacia él", dijo. el mexicano “Pero como persona y fuera del béisbol, lo amaba. Amaba a sus hijos, a su familia”.

Verdugo fue enviado a la banca por primera vez el 8 de junio, un día después de que no se apresurase entre la primera y la segunda base tras un roletazo, y nuevamente el 5 de agosto por llegar tarde al estadio.

Se guardó un minuto de silencio por el dueño de los Padres de San Diego, Peter Seidler, antes del primer juego del club en esta pretemporada.

Seidler, propietario y presidente de la junta de los Padres, falleció en noviembre a los 63 años.

En el juego ante los Dodgers de Los Ángeles en Peoria, Arizona, los Padres usaban un parche en sus jerseys, en señal de luto. Lo seguirán portando durante toda la temporada.

Los Dodgers pusieron en marcha la temporada anotando ocho carreras en el primer inning y trituraron 14-1 a los Padres.

Mookie Betts gestionó un boleto del derecho Joe Musgrove en el primer turno del duelo. Tres bateadores después, el dominicano Teoscar Hernández, quien firmó en enero un contrato por 23,5 millones de dólares, empujó las primeras dos carreras con un doble de terreno.

El nuevo manager de los Padres, Mike Shildt, retiró después a Musgrove, quien no sacó un solo out.

Shohei Ohtani no figuró entre varios peloteros que jugaron por Los Ángeles. Gavin Lux apareció por primera vez en el plato tras perderse la campaña de 2023, luego de una cirugía de rodilla en la pretemporada.