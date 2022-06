Kellogg se centrará en los aperitivos con una sorpresiva división a tres bandas

Por Praveen Paramasivam y Deborah Mary Sophia

21 jun (Reuters) - El gigante de los aperitivos y los cereales Kellogg dijo el martes que se dividirá en tres empresas independientes y se centrará en la expansión de su negocio de aperitivos, en la más reciente reorganización corporativa en Estados Unidos destinada a simplificar estructuras.

Las acciones de la empresa, que nació en 1894 cuando W.K. Kellogg creó los Corn Flakes (hojuelas de maíz) y que se hizo conocida en todo el mundo por sus cereales para el desayuno, subían más de un 4% en las operaciones matinales.

La escisión del fabricante de Pringles, Cheez-It y Pop-Tarts daría lugar a la creación de un negocio global de aperitivos que también albergaría marcas internacionales de cereales y fideos y su división norteamericana de desayunos congelados.

El negocio tuvo unas ventas netas de 11.400 millones de dólares en 2021, lo que supone el 80% de los ingresos totales.

La unidad norteamericana de cereales y el negocio vegetariano, que incluye marcas como MorningStar Farms, se escindirá y conservará los mismos accionistas en una transacción libre de impuestos, dijo el fabricante de cereales Frosted Flakes y Froot Loops.

"Todos estos negocios tienen un importante potencial independiente, y un foco más claro les permitirá orientar mejor los recursos hacia sus distintas prioridades estratégicas", dijo el presidente ejecutivo, Steve Cahillane.

La empresa, que tiene su sede en Battle Creek, Michigan, se ha centrado en los últimos años en su cartera global de aperitivos, ya que las ventas de cereales en Estados Unidos han bajado porque cada vez más estadounidenses se decantan por los aperitivos y confían más en las cadenas de comida rápida para desayunar.

La mayoría de las empresas de alimentos envasados, incluso las que no tenían una gran presencia en el sector, como Hershey Co y Mondelez International Inc, están redoblando su apuesta en el negocio de aperitivos mediante adquisiciones multimillonarias.

La decisión de Kellogg de dividirse sigue a anuncios similares de conglomerados mundiales como Johnson & Johnson y General Electric Co en el último año y destaca cómo las grandes empresas necesitan ser ágiles en su lucha por participación en el mercado.

Las empresas suelen dividirse en un intento de deshacerse del llamado descuento de conglomerado, en el que la valoración es inferior a la "suma de las partes" si los negocios de los que se componen se gestionan por separado.

Kellogg espera que las escisiones se completen a finales de 2023, y añadió que también está explorando opciones estratégicas para su negocio basado en vegetales, incluida una posible venta.

(Editado en español por Javier López de Lérida)