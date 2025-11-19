Ken Anderson y Roger Craig, semifinalistas para el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional

El ex MVP Ken Anderson, el versátil corredor Roger Craig y la ex estrella de la AFL Otis Taylor se encuentran entre los nueve semifinalistas para la Clase de 2026 del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en la categoría de veteranos.

Un comité de expertos redujo la lista de 34 candidatos de jugadores que podrían haber aparecido por última vez en un juego de fútbol profesional en la temporada 2000.

El comité reducirá la lista a tres finalistas que avanzarán a la votación por el comité de selección completo, que se llevará a cabo antes del Super Bowl en febrero. También habrá 15 finalistas de la era moderna, un entrenador y un colaborador para la Clase de 2026. Entre cuatro y ocho nuevos miembros serán elegidos en el segundo año de este formato actual.

Los otros semifinalistas son los ex destacados receptores Henry Ellard y Stanley Morgan; el especialista en equipos especiales Steve Tasker; el liniero defensivo L.C. Greenwood, el liniero ofensivo Joe Jacoby; y el esquinero Eddie Meador.

Los candidatos revelados el miércoles no incluyeron a los finalistas que regresan Maxie Baughan y Jim Tyrer, quienes fueron eliminados en la última votación.

Anderson fue seleccionado cuatro veces para el Pro Bowl con Cincinnati y ganó el MVP en 1981, cuando ayudó a los Bengals a llegar a su primer Super Bowl antes de perder contra San Francisco. Cuando Anderson se retiró después de la temporada 1986, ocupaba el sexto lugar de todos los tiempos con 32.838 yardas por pase y el 13º con 197 pases de touchdown.

Craig fue una parte clave de la dinastía de San Francisco en la década de 1980 con su habilidad como corredor físico y como receptor saliendo del backfield. Craig fue el primer jugador en tener 1.000 yardas por carrera y 1.000 yardas por recepción en la misma temporada, lo cual ocurrió en 1985, y lideró la NFL con 2.036 yardas desde la línea de golpeo en 1988 cuando ayudó a los 49ers a ganar el Super Bowl.

Craig también formó parte de los equipos ganadores del título en San Francisco en las temporadas 1984 y 1989. Sus 410 yardas desde la línea de golpeo en esas victorias del Super Bowl son la tercera mayor cantidad de la historia, solo detrás de los miembros del Salón de la Fama Jerry Rice y Franco Harris.

Taylor pasó toda su carrera de 11 años con Kansas City, ganando honores All-Pro en la AFL en 1966 y en la NFL en 1971. Lideró la AFL con 11 recepciones de touchdown en 1967 y la NFL con 1.110 yardas en 1971. Terminó su carrera con 410 recepciones para 7.306 yardas y 57 touchdowns, y atrapó un pase de touchdown para ayudar a los Chiefs a ganar el Super Bowl tras la temporada 1969.

Ellard fue dos veces All-Pro con los Rams y terminó su carrera de 16 años con 814 recepciones para 13.777 yardas y 65 touchdowns.

Morgan pasó la mayor parte de su carrera con Nueva Inglaterra y sigue siendo el líder histórico de los Patriots con 10.352 yardas por recepción. Sus 19,2 yardas por recepción son la mejor marca entre los 181 jugadores con al menos 500 recepciones.

Tasker se destacó en la cobertura de despejes y patadas, registrando siete patadas bloqueadas y atrapando nueve pases de touchdown como receptor en la ofensiva. Ayudó a Buffalo a ganar cuatro títulos consecutivos de la AFC antes de perder en el Super Bowl y fue seleccionado para siete Pro Bowls en su carrera de 13 años.

Greenwood fue una parte clave de la famosa defensa "Cortina de Acero" de Pittsburgh en la década de 1970, ganando dos honores All-Pro y siendo parte de cuatro campeones del Super Bowl.

Jacoby fue dos veces All-Pro y un miembro principal de la línea ofensiva "The Hogs" que ayudó a Washington a ganar tres títulos de Super Bowl.

Meador jugó con los Rams de 1959 a 1970 y fue una selección de la década de 1960. Fue dos veces All-Pro y terminó su carrera con 46 intercepciones.

