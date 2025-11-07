Kendrick Lamar lidera nominaciones a los Grammy 2026, seguido por Lady Gaga, Jack Antonoff y Cirkut

NUEVA YORK (AP) — Kendrick Lamar lidera las nominaciones a los Premios Grammy 2026, anunciadas el viernes.

El rapero está nominado a nueve trofeos en la ceremonia de febrero: grabación, canción y álbum del año, marcando la tercera vez que tiene nominaciones simultáneas en esas grandes categorías, así como interpretación de dúo/grupo pop, interpretación de rap melódico, canción de rap y álbum de rap. También está nominado dos veces en la categoría de interpretación de rap.

Lamar, quien está disfrutando del éxito del álbum "GNX" del año pasado, tiene 22 victorias en los Grammy y 66 nominaciones. "GNX" es su quinto álbum de estudio consecutivo nominado a álbum del año, algo que ningún otro artista ha logrado. Si gana, será su primera victoria en la categoría. Y será solo el tercer álbum de rap en ganar el premio principal, siguiendo a Outkast en 2004 por "Speakerboxxx/The Love Below" y Lauryn Hill en 1999 por "The Miseducation of Lauryn Hill".

Lady Gaga, Jack Antonoff y el productor/compositor canadiense Cirkut siguen a Lamar con siete nominaciones cada uno.

Lady Gaga está nominada a canción, grabación y álbum del año, su primera vez recibiendo nominaciones en las tres categorías simultáneamente. También podría obtener posibles victorias en las categorías de interpretación pop solista, álbum vocal pop, grabación pop dance y álbum vocal pop tradicional.

Antonoff está nominado en las categorías de grabación, álbum y canción del año dos veces, por su trabajo con Lamar y Sabrina Carpenter. También está nominado por primera vez a canción de rap. Eso es por "tv off" con Lamar, con la participación de Lefty Gunplay.

Antonoff y Cirkut se enfrentarán en la categoría de productor del año, no clásico. Si Antonoff gana, igualará el récord de Babyface de más victorias en la categoría, con cuatro.

Eso no es todo. Cirkut está nominado tanto a grabación como a canción del año, dos veces, por "Abracadabra" de Lady Gaga y "APT." de Rosé y Bruno Mars, así como a álbum del año y mejor grabación pop dance.

Además de "Mayhem" de Lady Gaga y "GNX" de Lamar, la categoría de álbum del año se completa con "Man’s Best Friend" de Carpenter, "Debí tirar más fotos" de Bad Bunny, "Swag" de Justin Bieber, "Let God Sort Em Out" de Clipse, Pusha T & Malice, "Mutt" de Leon Thomas y "Chromakopia" de Tyler, the Creator.

Esta es la primera vez que tres álbumes están nominados tanto a álbum de rap como a álbum del año: "GNX", "Let God Sort Em Out" y "Chromakopia".

La nominación de "Debí tirar más fotos" de Bad Bunny es la segunda vez que un álbum completamente en español ha sido nominado al premio principal. El primero también fue un lanzamiento de Bad Bunny, en 2023, por "Un Verano Sin Ti". "Harry’s House" de Harry Styles ganó ese año.

Carpenter, Bad Bunny, Leon Thomas y Serban Ghenea tienen seis nominaciones cada uno. Andrew Watt, Clipse, Doechii, Sounwave, SZA, Turnstile y Tyler, the Creator tienen cinco cada uno.

Solo las grabaciones lanzadas comercialmente en Estados Unidos entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025 fueron elegibles para nominaciones. La ronda final de votación de los Grammy, que determina a sus ganadores, se llevará a cabo del 12 de diciembre al cinco de enero.

En la categoría de mejor nuevo artista, el grupo global de chicas Katseye, Olivia Dean, The Marias, Addison Rae, sombr, Leon Thomas, Alex Warren y Lola Young competirán entre sí.

La categoría de grabación del año está compuesta por "DtMF" de Bad Bunny, "Manchild" de Carpenter, "Anxiety" de Doechii, "Wildflower" de Billie Eilish, "Abracadabra" de Lady Gaga, "luther" de Lamar y SZA, "The Subway" de Chappell Roan y "APT." de Rosé y Bruno Mars.

Rosé, quizás más conocida como una cuarta parte del poderoso grupo de chicas BLACKPINK, es la primera artista de K-pop en recibir una nominación en la categoría de grabación del año.

Algunos pueden sorprenderse al ver a Eilish incluida en el grupo, ya que "Wildflower" fue lanzada en su álbum de primavera de 2024, "Hit Me Hard and Soft", antes del período de elegibilidad. Sin embargo, hay una regla de la Academia de Grabación que permite que los álbumes lanzados durante el período de elegibilidad de la ceremonia anterior sean considerados, "siempre que las mismas pistas no se hayan presentado el año anterior y el álbum no haya ganado un Grammy", con algunas excepciones. Según esa regla, "Wildflower" de Eilish, que no se presentó anteriormente, es elegible.

La canción del año, un premio para los compositores de una pista, que a veces incluye al intérprete, pero no siempre, está compuesta por una lista casi idéntica a la de grabación del año, excepto que Roan es reemplazado por "Golden" de la banda sonora de "KPop Demon Hunters".

“Los Premios Grammy son nuestra oportunidad de honrar a las personas que hacen que esta comunidad sea tan vibrante y los nominados de este año nos recuerdan el increíble talento que está impulsando la música”, dijo el director general de la Academia de Grabación, Harvey Mason jr., en un comunicado. "Desde talentos emergentes hasta íconos influyentes, estos nominados reflejan el amplio y diverso panorama musical de hoy, y estoy emocionado de celebrarlos en las próximas semanas".

También hay varios nominados por primera vez este año, incluidos Tate McRae, Zara Larsson y PinkPantheress.

Los Premios Grammy 2026 se transmitirán en vivo el uno de febrero por CBS y Paramount+ desde el Crypto.com Arena en Los Ángeles.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.