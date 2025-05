Kendrick Lamar y Taylor Swift compiten en los American Music Awards

By Lisa Richwine

26 mayo (Reuters) - Kendrick Lamar, cabeza de cartel del Super Bowl y ganador de premios Grammy, se enfrenta a Post Malone, Taylor Swift, Beyoncé y otros artistas el lunes en los American Music Awards (AMA) en Las Vegas. El rapero Kendrick Lamar cuenta con el mayor número de nominaciones en diez categorías. La alfombra roja se retransmitirá en directo por la CBS a partir de las 0000 GMT y la cantante Jennifer López será la presentadora.

Los ganadores de los AMA se eligen mediante votación del público. El premio más importante, artista del año, enfrenta a Kendrick Lamar con la superestrella del pop Taylor Swift, que es la artista que más AMA ha ganado, 40, en su carrera. Además, acaba de terminar la gira más taquillera de la historia.

Otros candidatos a artista del año son Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Morgan Wallen, Billie Eilish, Zack Bryan y SZA. "Not Like Us", la canción de Kendrick Lamar contra el rapero canadiense Drake, opta por el galardón de canción del año. Drake ha demandado a Universal Music Group por difamación. Kendrick Lamar interpretó "Not Like Us" durante el Super Bowl en febrero y la canción ganó cinco Grammys. Entre otros nominados a los AMA, Post Malone está nominado en ocho categorías, entre ellas la de mejor artista country masculino y mejor álbum country por "F-1 Trillion". Anteriormente ganó en las categorías de rap/hip hop y pop/rock.

"Cowboy Carter" de Beyoncé, ganadora del máximo galardón en los Grammy de este año, está nominado a álbum del año y mejor álbum country. También está nominada a mejor artista country femenina.

Durante la ceremonia, Janet Jackson recibirá el premio Icono, un galardón para artistas con influencia mundial, y Rod Stewart recibirá el premio a toda una vida.

La gala contará con la actuación de Jennifer López, Janet Jackson, Rod Stewart, Benson Boone, Blake Shelton, Gwen Stefani y Lainey Wilson. (Información de Lisa Richwine; edición de Mary Milliken y Frances Kerry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)