Kenia despliega más policías para controlar las pandillas en Haití

Kenia desplegó a cientos de policías adicionales para relevar a los agentes que terminaron su misión en Haití el lunes, con el fin de mantener la presión sobre las pandillas de la isla mientras continúa la crisis política y de seguridad en el país.

Las pandillas han devastado Haití desde hace tiempo, lo que ha causado conflictos e inestabilidad que solo han empeorado desde principios de 2024, cuando obligaron al entonces primer ministro Ariel Henry a renunciar.

Naciones Unidas estima que grupos armados controlan el 90% de la capital, Puerto Príncipe, donde los asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros están desenfrenados en medio de la inestabilidad política crónica.

Para ayudar a la policía haitiana, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en 2023 una misión de seguridad multinacional liderada por Kenia.

Sin embargo, el equipo, que tiene solo 1.000 de los 2.500 oficiales esperados y una financiación insuficiente, se ha quedado corto para abordar el colosal desafío.

El lunes, 230 policías kenianos llegaron a Haití, al tiempo que otros 100 terminaron su misión, dijo una fuente del gobierno haitiano a AFP bajo la condición de anonimato.

A finales de septiembre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el envío de una fuerza antipandillas más robusta.

Haití, el país más pobre de América, no ha tenido elecciones en nueve años y se encuentra actualmente bajo un gobierno de transición.

Las elecciones legislativas y presidenciales fueron programadas para el verano de 2026.

