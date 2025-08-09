Kenia erradica la enfermedad del sueño, anuncia la OMS

Kenia erradicó la enfermedad del sueño como problema de salud pública, anunció el viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que convierte a ese país africano en el décimo en lograrlo.

Esta dolencia, conocida científicamente como tripanosomiasis humana africana (THA), suele ser mortal si no se trata, según la agencia sanitaria de Naciones Unidas.

Se transmite a través de las picaduras de moscas tsetsé que han contraído el parásito "Trypanosoma brucei" de humanos o animales infectados. Este puede atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al sistema nervioso central.

Es entonces cuando suelen aparecer los síntomas: cambios de comportamiento, confusión o falta de coordinación. Los trastornos del ciclo del sueño, que dan nombre a la enfermedad, son una característica importante.

"Felicito al gobierno y al pueblo de Kenia por este avance histórico", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citado en un comunicado.

Además de Kenia, Benín, Costa de Marfil, Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, Uganda, Ruanda, Chad y Togo ya han acabado con la enfermedad.