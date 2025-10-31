Kenia reemplaza las vacas por camellos para enfrentar la sequía

“¡Dios, Dios, Dios, protégelos!”, cantan dos pastores que siguen a un rebaño de camellos que avanza hacia unos árboles de acacia por el lecho de un río seco en el norte de Kenia, donde no ha llovido desde abril.

Sentado a orillas de un pozo cercano, Chapan Lolpusike cuenta cómo murieron sus vacas y bueyes tras la peor sequía en cuatro décadas.

“Ya no tenemos ganado en casa. Solo criamos camellos”, comenta Lolpusike, miembro de la comunidad seminómada Samburu.

Los camellos pueden comer pasto seco, pasar una semana sin agua y producir más leche que las vacas, lo que los convierte en una opción cada vez más necesaria en el norte de Kenia, una zona especialmente vulnerable al cambio climático.

Autoridades del condado de Samburu lanzaron en 2015 un programa de distribución de camellos, tras varias sequías que mataron al 70% del ganado vacuno en las regiones árida y semiárida de Kenia, con un impacto devastador en la nutrición de las comunidades locales.

Desde entonces, se han distribuido unos 5000 camellos somalíes, una especie más grande y productiva que los rebaños locales.

Cambio positivo

Lolpusike recibió algunos dromedarios en 2023, aunque entonces no sabía nada sobre ellos.

En su manyatta —una aldea de chozas rectangulares enclavada en una sabana— unos 12 camellos mastican pasto seco.

La meta es que cada familia del condado tenga uno, indicó el administrador de la aldea James Lolpusike (sin relación con Chapan).

“Si la sequía persiste, no habrá ganado vacuno en ningún lugar”, advirtió.

Algunos rebaños de camélidos han sido diezmados por enfermedades.

Sin embargo, hay cambios claros y positivos a medida que se vuelven más comunes en la región, como niños más saludables, indicó el administrador local.

Son muy populares entre los vecinos de Chapan, ya que las hembras pueden ser ordeñadas hasta cinco veces al día.

“Las vacas solo se ordeñan cuando el pasto está verde”, apuntó Naimalu Lentaka, una vecina de 40 años.

"Las camellas aún pueden ser ordeñadas en la temporada seca, y eso marca una gran diferencia", indicó.

Ahora las familias "dependen de los camellos, de sus dueños", agregó.

- Leche nutritiva -

La leche de camella y la humana tienen propiedades nutritivas y terapéuticas similares, según un estudio de 2022 de la Universidad Meru, en Kenia.

Aporta hasta la mitad de todo el consumo de nutrientes de las comunidades de pastores del norte durante las sequías.

El animal ya es una estrella en la región gracias a sus famosas carreras de resistencia.

Unos 40 camellos compitieron en el Derby Internacional de Camellos de Maralal.

El ganador cubrió 21 kilómetros en una hora y 22 minutos.

Pero el evento buscó principalmente generar "interacciones culturales positivas", porque entre sus muchas virtudes, los camellos son también un símbolo de paz.

Trasladar rebaños de ganado vacuno a zonas más fértiles durante la temporada seca puede causar conflictos entre pastores, que han cobrado cientos de vidas a lo largo de los años.

Y los camellos están felices donde están.

Pero incluso este resistente animal necesita agua, por lo que los lugareños aún rezan por lluvia.

"Rezamos para que la situación no empeore", comenta Chapan Lolpusike.

