Kenia suspende por dopaje a 27 deportistas, entre ellos la maratoniana Rita Jeptoo

La agencia keniana de lucha contra el dopaje (ADAK) anunció este lunes que suspendió temporalmente a la maratoniana Rita Jeptoo y a otros 26 deportistas de su país por violaciones de las reglas antidopaje.

Jeptoo, exganadora de los maratones de Boston y Chicago, ya había sido suspendida cuatro años en 2014 después de un control positivo por una sustancia prohibida.

La atleta, de 45 años, fue suspendida de nuevo después de un test que reveló la presencia de esteroides anabolizantes andrógenos prohibidos, indicó la ADAK. Estará suspendida hasta su audiencia, cuya fecha no fue precisada.

En cuanto al campeón nacional de los 400 m vallas, Wiseman Were (28 años), su suspensión se debe a una falta en su deber de estar localizable. Al medallista de bronce en el relevo 4x400 m de los Juegos de la Commonwealth se le reprocha haberse saltado tres controles desde agosto de 2025.

Como en el caso de Jeptoo, su suspensión, que cuenta desde el 14 de enero, no le permitirá correr hasta que no sea llamado a declarar para defenderse, en una fecha no determinada.

La nómina incluye igualmente jugadores de fútbol y de básquetbol, provisionalmente suspendidos por diversos casos de dopaje.

Desde 2017, más de 140 deportistas kenianos, principalmente corredores de fondo, fueron suspendidos por la Unidad para la Integridad del Atletismo (AIU), más que ningún otro país.