Keniana Cherotich se lleva el oro mundial en 3000 m obstáculos

La keniana Faith Cherotich, bronce olímpico el año pasado, se colgó ahora la medalla de oro en los 3000 metros obstáculos del Mundial de Tokio, superando este miércoles a la campeona olímpica bareiní Winfred Yavi.

La final estuvo marcada por la violenta caída ante un obstáculo a falta de 1000 metros del final de la ugandesa Peruth Chemutai, que había sido la campeona olímpica en 2021.

Después del golpe no se levantó inmediatamente y tuvo que ser sacada de la pista en camilla.

Cherotich venció con un tiempo de 8 minutos, 51 segundos y 59 centésimas (récord del campeonato), tras adelantar a Yavi (8:56.46), que fue plata.

La etíope Sembo Almayew completó el podio con un tiempo de 8:58.86.

