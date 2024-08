keniana kipyegon hace historia y gana su tercer oro olímpico consecutivo en 1.500 metros

(Actualiza con detalles, citas)

Por Helen Reid

PARÍS, 10 ago (Reuters) - La keniana Faith Kipyegon ganó el sábado su tercer oro olímpico consecutivo en los 1.500 metros, tras adelantarse al pelotón y terminar más de un segundo por delante de las demás competidoras en París.

Kipyegon se consolidó como una de las mejores mediofondistas de todos los tiempos, convirtiéndose en la primera atleta que consigue tres títulos olímpicos consecutivos de 1.500 metros.

Su tiempo de 3:51,29 minutos batió el récord olímpico y, tras cruzar la línea de meta, se desplomó sobre la pista con las manos en la cabeza, incrédula.

"Tenía muchas ganas de defender mi título. Es increíble para mí, lo he cumplido. Estoy muy, muy contenta", declaró a la prensa. "He conseguido hacer historia. Lo he conseguido".

La australiana Jessica Hull se hizo con la plata y la británica Georgia Bell con el bronce, en un final lleno de emoción ya que ambas encontraron fuerzas para adelantar a la etíope Diribe Welteji en la recta final.

Hull frenó los cronómetros en 3:52,56 minutos y Bell cruzó la meta en 3:52,61 minutos, récord nacional y cuatro segundos más rápido que su anterior mejor tiempo.

Kipyegon, que batió su propio récord mundial hace un mes, pasó la mayor parte de la carrera en segunda posición, pegada al hombro de la etíope Gudaf Tsegay, pero se puso en cabeza a falta de una vuelta y consiguió una ventaja imposible de descontar para sus rivales.

Tsegay, campeona del mundo de 10.000 metros, se quedó sin energías repentinamente y cruzó la meta en último lugar.

La ilustre carrera de Kipyegon desmiente sus humildes comienzos. Octava de nueve hermanos que crecieron en una granja del valle del Rift en Kenia, compitió descalza en su primer campeonato mundial de cross a los 16 años, quedando cuarta.

Al darse cuenta de que tenía talento para correr y de que el atletismo podía proporcionarle una carrera, se lanzó a la competición y, a sus 30 años, ha acumulado seis medallas de campeona del mundo y cuatro olímpicas.

La victoria del sábado supuso la redención para la atleta después de que el lunes estuviera a punto de perder su medalla de plata en los 5.000 metros. En un principio fue descalificada tras un altercado con Tsegay, pero la decisión fue anulada.

"No sabía que saldría fuerte hoy, después de lo que pasé en los 5.000 metros", declaró Kipyegon. "No dormí hasta ayer".

(Reporte de Helen Reid; Editado en español por Javier Leira)

Reuters