Keniano Omanyala no irá al mundial de atletismo en EEUU por falta de visa

El esprínter keniano Ferdinand Omanyala, el hombre más rápido de África, anunció el jueves a la AFP que no competirá en el Campeonato Mundial de Atletismo en Oregón, Estados Unidos, debido a un retraso en la obtención de la visa.

"Renuncié a mi viaje a Oregón. Incluso si me dan una visa hoy, es demasiado tarde", dijo el keniano de 26 años, que debía participar en las eliminatorias de 100 metros el viernes.

Omanyala perdió la carrera contrarreloj para conseguir la visa estadounidense e ir a Oregón, un viaje de unas 24 horas o más.

"Significaría reservar vuelos que sólo son posibles por la noche y la carrera es mañana. No es posible", dijo.

"No puedo hacer nada. Ha sido mi día más largo de espera y no me gusta esperar", agregó.

Omanyala es el tercer hombre más rápido del mundo en la temporada en curso, por detrás de los estadounidenses Fred Kerley y Trayvon Bromell, con un tiempo de 9.85 segundos en mayo pasado.

En septiembre del año pasado, consiguió el récord africano de los 100 metros con una marca de 9.77, lo que le convirtió en el noveno hombre más rápido de la historia.

"Acepto la situación y ahora me centraré en los Juegos de la Commonwealth en Birmingham", dijo Omanlaya.

Los Juegos de la Commonwealth se inauguran en la ciudad inglesa el 28 de julio y se prolongan hasta el 8 de agosto.

