Kenia/Somalia.- Mueren dos policías de Kenia por la explosión de una bomba cerca de la frontera con Somalia

MADRID, 19 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Al menos dos policías han muerto este miércoles a causa de la explosión de una bomba al paso de su vehículo en el condado de Garissa, situado cerca de la frontera con Somalia, un suceso achacado al grupo terrorista somalí Al Shabaab, que mantiene vínculos con Al Qaeda.

La Policía keniana ha afirmado que el ataque, ejecutado contra una patrulla cerca de la frontera con Somalia, se ha saldado con cinco heridos, entre ellos dos en estado crítico, y un desaparecido, por lo que no se descarta que la cifra de víctimas pueda aumentar, según ha informado la emisora Capital FM.

Al Shabaab ha perpetrado durante los últimos años numerosos atentados en Kenia y contra militares kenianos desplegados en Somalia como parte de una misión regional para combatir al grupo, que controla diversas zonas del territorio somalí, especialmente en el sur del país africano.