Kennedy Center acogerá el sorteo del Mundial 2026, anuncia Trump
- 1 minuto de lectura'
Por Andrea Shalal y Frank Pingue
WASHINGTON, 22 ago (Reuters) - El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington acogerá el sorteo de la Copa Mundial de 2026 el 5 de diciembre, dijo el viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
"Es un tremendo honor traer este evento global y este increíble grupo de personas y estos increíbles deportistas -los mejores del mundo- al centro cultural de la capital de nuestra nación", dijo Trump en el Salón Oval, flanqueado por el vicepresidente JD Vance, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristy Noem.
Más temprano el viernes, Trump anunció que el Mundial 2026 tendrá su sede principal en el Kennedy Center.
"Estamos uniendo al mundo, señor presidente, uniendo al mundo, aquí en Estados Unidos, y estamos muy orgullosos de ello", dijo Infantino antes de dejar que Trump sostuviera la copa del mundo.
El Mundial de 2026, coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, será el primero con 48 equipos y contará con 104 partidos.
Canadá acogerá 13 partidos, 10 de ellos de la fase de grupos, repartidos a partes iguales entre Toronto y Vancouver. México también tendrá 13 partidos, 10 de ellos en la fase de grupos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El resto del torneo se disputará en 11 ciudades de Estados Unidos.
(Reporte de Andrea Shalal en Washington y Frank Pingue en Toronto; Editado en español por Javier Leira)
Otras noticias de Mundial 2026
- 1
Los otros desnudados del desmadre de Avellaneda: los brutales, los incapaces y los que no quieren que miremos
- 2
Cristina Kirchner apuntó contra Milei por los audios que hablan de coimas
- 3
Allanaron la Agencia de Discapacidad por presuntas coimas y le secuestraron US$266.000 a un empresario cuando intentaba escapar
- 4
Pamela David volvió a la carga contra Karina Milei: “¿No es capaz de negar un audio donde se la trata de coimera?"