Kennedy dice que los CDC deben llevar adelante la agenda de Trump

WASHINGTON, 28 ago (Reuters) - El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), Robert F. Kennedy Jr., dijo el jueves que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) deben ejecutar la agenda del presidente Donald Trump, un día después de que la Casa Blanca despidió a la directora de la agencia.

La Casa Blanca dijo a última hora del miércoles que la directora de los CDC, Susan Monarez, fue despedida porque "se negó a renunciar pese a informar a los líderes del HHS de su intención de hacerlo", y agregó que no estaba "alineada con la agenda del presidente de hacer que Estados Unidos sea saludable otra vez".

Los abogados de Monarez, Mark S. Zaid y Abbe David Lowell, rechazaron la declaración de la Casa Blanca y dijeron que el despido es ilegal, escribiendo en la red social X a última hora del miércoles: "Como funcionaria nombrada por el presidente y confirmada por el Senado, solo el propio presidente puede despedirla".

En un comunicado diferente emitido también el miércoles, los abogados afirmaron que Monarez no había dimitido y fue señalada por negarse a apoyar "directivas no científicas" y a despedir a expertos sanitarios.

Kennedy se negó a comentar el jueves los detalles de la salida de Monarez y otros cuatro altos funcionarios de la agencia, diciendo que se trataba de cuestiones de personal.

"La agencia tiene problemas y tenemos que solucionarlos, y lo estamos haciendo. Y puede que algunas personas no deban seguir trabajando allí", dijo Kennedy en una entrevista al programa "Fox and Friends" de Fox News. "Necesitamos un liderazgo fuerte que entre ahí y sea capaz de ejecutar las amplias ambiciones del presidente Trump para esta agencia".

La disputa llamó la atención del presidente del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones (HELP) del Senado, Bill Cassidy, quien dijo que el panel tendrá que actuar.

"Estas salidas de alto perfil requerirán la supervisión del Comité HELP", dijo Cassidy en X a última hora del miércoles, después de que la jefa médica de los CDC, Debra Houry, y el director del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias, Demetre Daskalakis, también anunciaron su adiós. (Reporte de Susan Heavey; editado en español por Carlos Serrano)