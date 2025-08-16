LA NACION

Kennedy Space Center de Florida, la atracción preferida

Fue elegida la atracción mejor valorada de EE.UU. por TripAdvisor

Es el resultado de más de 15.000 reseñas.

Este galardón sitúa al Kennedy Space Center Visitor Complex en el número 1 de la lista de Estados Unidos, superando a lugares emblemáticos como el Empire State Building, y en el número 3 a nivel mundial, solo por detrás de la Sagrada Familia de Barcelona y la Torre Eiffel de París.

"Buscamos constantemente formas de evolucionar y mejorar la experiencia de nuestros visitantes, por lo que este verano inauguramos The Gantry at LC-39, situada entre las plataformas de lanzamiento más emblemáticas de la exploración espacial", afirmó Therrin Protze, director de operaciones del Kennedy Space Center Visitor Complex. (ANSA).

