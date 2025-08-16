Kennedy Space Center de Florida, la atracción preferida

Es el resultado de más de 15.000 reseñas.

Este galardón sitúa al Kennedy Space Center Visitor Complex en el número 1 de la lista de Estados Unidos, superando a lugares emblemáticos como el Empire State Building, y en el número 3 a nivel mundial, solo por detrás de la Sagrada Familia de Barcelona y la Torre Eiffel de París.

"Buscamos constantemente formas de evolucionar y mejorar la experiencia de nuestros visitantes, por lo que este verano inauguramos The Gantry at LC-39, situada entre las plataformas de lanzamiento más emblemáticas de la exploración espacial", afirmó Therrin Protze, director de operaciones del Kennedy Space Center Visitor Complex. (ANSA).